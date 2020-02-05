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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kağıdın Yolculuğu ve Sergi Açılışı

Kocaeli Müze Müdürlüğü konferanslarına farklı temalarla devam ediyor.

Kağıdın Yolculuğu ve Sergi Açılışı

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:40

Şubat ayının ilk konuğu İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Kiraz olacak.  Kiraz, yarın (Perşembe) saat 16.00’da Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonunda, “Kâğıdın Yolculuğu; Üretimi, Bozulma Sebepleri ve Konservasyonu” konulu bir söyleyişi gerçekleştirecek. Ayrıca yapılan çalışmaların sunulduğu “Kâğıt Eserleri Korumak-Konservasyon Çalışmalarına Bakış” adlı sergi açılışı yapılacak. Müze müdürlüğü; Tüm müze dostlarını konferansa ve sergi açılışına davet ediyor.

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KocaeliMÜZE MÜDÜRLÜĞÜSergiKonferansKağıt
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