KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT AKTAŞ’IN SEMİNER VE İMZA GÜNÜNE DAVETLİSİNİZ

Dr. Ümit Aktaş, 15 Ekim Pazar günü saat 15:00’da “İlaçsız Yaşam” konulu seminerinde katılımcılara ‘hasta olmamanın ve bağışıklığımızı güçlü tutmanın önemin ile bunları sağlamanın yollarını’ anlatacak. Konuşmasının ardından saat 16:00’da Dr. Aktaş, Hayykitap standında kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.
Siz değerli gazeteci dostumuzu da aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
DR. ÜMİT AKTAŞ- KOCAELİ KİTAP FUARI/ SEMİNER & İMZA PROGRAMI
Tarih: 15 Ekim 2023, Pazar
Yer: Kocaeli Kitap Fuarı
Seminer Salonu ve Saati: Süleymanpaşa Konferans Salonu - 15:00
İmza Saati: 16:00 (Salon C, 3 Nolu Hayykitap Standı)