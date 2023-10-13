KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT AKTAŞ’IN SEMİNER VE İMZA GÜNÜNE DAVETLİSİNİZ

Dr. Ümit Aktaş, 15 Ekim Pazar günü saat 15:00’da “İlaçsız Yaşam” konulu seminerinde katılımcılara ‘hasta olmamanın ve bağışıklığımızı güçlü tutmanın önemin ile bunları sağlamanın yollarını’ anlatacak. Konuşmasının ardından saat 16:00’da Dr. Aktaş, Hayykitap standında kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.

Siz değerli gazeteci dostumuzu da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

DR. ÜMİT AKTAŞ- KOCAELİ KİTAP FUARI/ SEMİNER & İMZA PROGRAMI