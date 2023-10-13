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KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT AKTAŞ’IN SEMİNER VE İMZA GÜNÜNE DAVETLİSİNİZ

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Kocaelili okuyucuları ile buluşacak.

KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT AKTAŞ'IN SEMİNER VE İMZA GÜNÜNE DAVETLİSİNİZ

13 Ekim 2023 Cuma 12:23

Dr. Ümit Aktaş, 15 Ekim Pazar günü saat 15:00’da “İlaçsız Yaşam” konulu seminerinde katılımcılara ‘hasta olmamanın ve bağışıklığımızı güçlü tutmanın önemin ile bunları sağlamanın yollarını’ anlatacak. Konuşmasının ardından saat 16:00’da Dr. Aktaş, Hayykitap standında kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.

 

Siz değerli gazeteci dostumuzu da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Saygılarımızla,

 

DR. ÜMİT AKTAŞ- KOCAELİ KİTAP FUARI/ SEMİNER & İMZA PROGRAMI

 

Tarih: 15 Ekim 2023, Pazar

Yer: Kocaeli Kitap Fuarı

Seminer Salonu ve Saati: Süleymanpaşa Konferans Salonu - 15:00

İmza Saati: 16:00 (Salon C, 3 Nolu Hayykitap Standı)  

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