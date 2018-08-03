Kocaeli'nin İlk Köy Müzesi İzmit'te Açılacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, müzenin, köylerin yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla yaptırıldığı ifade edildi.

Müzenin açılışının pazar günü yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müzede, vatandaşlar tarafından bağışlanan asırlık araç gereçler yer alıyor. 135 yıllık beşik, 68 yıllık tekerli pulluk, 63 yıllık hamurluk, 94 yıllık et terazisi, 83 yıllık su değirmen taşı, 89 yıllık değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgahı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları ile zenginleştirilen müzeyi görmek isteyen vatandaşlarımızı, pazar günü saat 12.00'de Sepetçi köyüne davet ediyoruz."