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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kocaeli'nin İlk Köy Müzesi İzmit'te Açılacak

İzmit Belediyesince yaptırılan, eski eserlerin ve kültürel eşyaların sergilendiği köy müzesinin açılışı pazar günü Sepetçi köyünde gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin İlk Köy Müzesi İzmit'te Açılacak

03 Ağustos 2018 Cuma 14:27

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, müzenin, köylerin yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla yaptırıldığı ifade edildi.

Müzenin açılışının pazar günü yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müzede, vatandaşlar tarafından bağışlanan asırlık araç gereçler yer alıyor. 135 yıllık beşik, 68 yıllık tekerli pulluk, 63 yıllık hamurluk, 94 yıllık et terazisi, 83 yıllık su değirmen taşı, 89 yıllık değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgahı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları ile zenginleştirilen müzeyi görmek isteyen vatandaşlarımızı, pazar günü saat 12.00'de Sepetçi köyüne davet ediyoruz."

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