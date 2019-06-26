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Öğretmenler Kocaeli’nin kültürel mirasını gençlere aktaracak

Kocaeli’nin Kültürel Mirası öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılacak.

Öğretmenler Kocaeli'nin kültürel mirasını gençlere aktaracak

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:51


 Tarihte önemli bir yere sahip olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Kocaeli’nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasını öğretmenler aktaracak.

 

İLK SUNUM YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Kocaeli’nin kültürel mirasın öğretmenler aracılığıyla öğrencilere tanıtılmasını amaçlayan “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumu, 600 öğretmenin (Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler vs.) katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI

“Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel gerçekleştirdi. “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumunda; Kocaeli’nin tarihsel geçmişi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli hakkında görsel veriler ışığında bilgiler verildi. Kocaeli sınırları içerisinde 1079 tescilli eser (Külliye, Cami, Kale, Çeşme, Sarnıç, Antik Yol, Mağara, Konak, Hamam, Tümülüs, Anıt Mezar, Türbe, Kilise, Lahit vs.) olduğunu belirten Şenel, bunun Kocaeli şehrimiz için büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaptı.

 

TARİHİ MEKÂNLAR GEZİLECEK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürütecekleri proje dâhilinde, bundan sonraki yıllarda da kültürel miras sunumları yapılacak. Ayrıca bu projeye ve eğitime katılan öğretmenlerle birlikte, kültürel mirasın yoğun olduğu lokasyonlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile “Kültürel Miras Gezileri” düzenlenecek.

 

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Anahtar Kelimeler
Kültürel MirasKocaeli
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