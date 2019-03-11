Parkinson'a Karşı KO-MEK İlacı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 15 yıldır inşaa ettiği sevgi bağı ve eğitimleriyle birçok insanın hayatını değiştirirken, hastalıklara karşı da adeta savaş açtı. Değirmendere Kurs Merkezi’ndeki resim branşına gelen 72 yaşındaki Parkinson hastası Özden Ateş, eline fırçasını alıp tuval karşısına geçtiğinde adeta bir mucize yaşanıyor. Özden hanım resim yaparken ellerindeki titremeler yok denecek kadar azalıyor.

10 YILDIR PARKİNSON HASTASI

Özden Ateş 10 yıldır Parkinson hastası. 72 yaşındaki Ateş, yaklaşık bir yıldır KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’nde Resim Branşında eğitim alıyor. Parkinson hastalığına karşı güçlü duruşu ile anlamlı bir savaş veren Özden Ateş’in en büyük yardımcısı ise KO-MEK. “KO-MEK beni hayata bağlıyor” diyen Özden hanım bu sayede büyük bir gelişmeye imza atmış.



Özden Hanım, hastalığı nedeniyle ilaç kullanmak zorunda olduğunu anlatarak bunun bir yere kadar etkili olduğunu söyledi. Son dönemde ellerindeki titremelerin fazlalaştığını, yemek yerken son derece zorlandığını kaydeden Özden Ateş, “Ancak KO-MEK’te tuvalin karşına geçtiğimde ve elime fırçamı aldığımda bu titremeler azalıyor ve nerdeyse titremiyor. Buradan anlıyorum ki, resim yaparken ve buradaki aile ortamı nedeniyle kafam son derece rahat. Resme adapte olduğum için bir sıkıntı duymuyorum” dedi.

DOKTORUM “KO-MEK’E DEVAM ET” DEDİ

Özden Ateş, bu durumu doktoru ile paylaştığını anlatarak şöyle konuştu: “Doktoruma burada yaptığım resimlerden götürdüm. Resim yaparken ellerimin titremediğini, zorluk çekmediğimi söyledim. Bana bunun son derece sevindirici bir durum olduğunu söyledi ve KO-MEK’e devam etmemi istedi. Parkinson ilerlemiyorsa bunun sebebinin resim yapmam ve sosyal bir ortam içinde bulunmam olduğunun altını çizdi. Yani hastalığımın şifası KO-MEK oldu.”



Parkinson dışında başka hastalıklarının olduğunu söyleyen Özden hanım bunlara rağmen KO-MEK’e geldiğini ifade etti. Hayatında her zaman KO-MEK’in olmasını istediğini belirten Özden Ateş, “Sıhhatim bozuk ama yine de buraya geliyorum. KO-MEK’i bırakmıyorum ve bırakmayacağım. Allah herkese sıhhatli ömürler versin. Bu aktiviteler insanı hayata bağlıyor. Belki bunlar olmasa eve kapanacağım daha kötü olacağım. KO-MEK beni motive ediyor ve hayata bağlıyor” dedi.

KO-MEK’İ HAYATA GEÇİRENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN

KO-MEK’in hayatının seyrini değiştirdiğini ve hastalığına iyi geldiğini tekrarlayan Özden Ateş, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK’i hayata geçirmekle özellikle biz emekliler için büyük bir hizmet yaptı” diyen Ateş, “Benim için dışarda böyle bir kursa gitmek pahalı olabilirdi. Bu kurslar sayesinde sosyal bir ortam içinde ücretsiz eğitim alıyoruz. Benim hastalığım için de burası çok önemli. KO-MEK sayesinde çok mutluyum” şeklinde konuştu.