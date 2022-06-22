Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, yarışmanın bu yılki teması ise Vakfın odak alanlarından biri olan "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar" oldu.

Teması "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar" olarak belirlenen yarışma, "Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!" sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

- "Temamız ve sloganımız çok güçlü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti.



Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması olan ne eğitimde ne istihdam yer alan genç kadınların, vakıf olarak önem verdikleri toplumsal meselelerin başında geldiğinin altını çizen Safkan, şunları kaydetti:



"Ne Eğitimde Ne İstihdamda' yer alan kişileri anlatan NEET kavramının günümüzde gençler için en büyük sorunlardan biri haline geldi. Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki yüzde 50 oranındaki genç kadın ne yazık ki ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu kategoride maalesef Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri arasında da ikinci sırada yer alıyoruz. Sabancı Vakfı olarak biz de iki yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda hem ülkemizde ve dünyada önemli bir soruna işaret eden hem de bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı vereceğimize inandığımız NEET genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Bu kapsamda da Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini bu yıl içinde hayata geçirdik.

Ülkemizdeki her iki genç kadından birinin ne bir işi var ne de eğitim alabiliyor. Meseleyi görünür kılmak öncelikli hedefimiz. Temamız ve sloganımız çok güçlü. Sanatın da toplumsal konular üstündeki etki gücüne inanarak umuyoruz ki yarışmamız ülke çapında farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Adayların hem bu soruna hem de çözüme odaklanacakları eserlerini heyecanla bekliyoruz."

- "7 yıldır olduğu gibi bu yıl da çok güçlü bir program hazırlıyoruz"

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da 7'ncisi gerçekleşecek olan yarışmanın teması ile ilgili gelecek üretimler için çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Çünkü 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da çok güçlü bir program hazırladıklarını aktaran Atakan, "Bu anlamda Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, yarışmanın yanı sıra Kamp, Buluşmalar, Market gibi etkinliklerin de olduğu çok güçlü bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. NEET konusu hem Türkiye’de, hem de dünyada önemli sorunlardan bir tanesi ve bu konuda gelecek yaratıcı film çalışmalarının ayrı bir değeri olacağını ve hem Türkiye’de hem de dünyada ilgi çekeceğini düşünüyorum." ifadeleri kullandı.