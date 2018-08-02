Sanat Camiasından Çarpıcı Haberler

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Temmuz ayı magazin raporu açıklandı. Birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı aya damga vuran olay, Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar’ın görüntülerinin basına yansıması oldu. Açılan davalar ve yaşanan polemikler de ay boyunca magazin gündeminde yer alan konu başlıklarındandı. İşte, Medya Takip Merkezi’nin derlediği, ayın en çok konuşulan başlıkları...

Temmuz ayı magazin camiası için flaş gelişmelerin yaşandığı bir ay oldu. Olumsuz gelişmelerin yanında sevindirici haberler de medyada yer aldı. Baba olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini her fırsatta dile getiren Tarkan’ın, kızı Liya’yı kucağına alması sanat camiasında geniş yankı buldu. Almanya’da dünyaya gelen kızının fotoğrafını instagram hesabından yayınlayarak mutluğunu sevenleriyle paylaşan Tarkan, bu ay bin 775 haberle adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı, yaptığı uluslararası anlaşmayla dikkat çekti

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Meksika'nın en büyük medya grubuyla anlaştıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Acun Medya, 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının içeriğini üretecek. Ilıcalı, bu girişiminin dışında sahibi olduğu TV8 kanalı ile ilgili kararıyla da çok konuşuldu. Gülse Birsel'in son dizisi Jet Sosyete’nin TV8’de yayınlanacağının da duyurusunu yapan Acun Ilıcalı hakkında Temmuz ayında basında çıkan haber sayısı 4 bin 915 oldu.

Magazin gündemi İntizar – Sinem Gedik görüntüleri ile sarsıldı

Gündeme bomba gibi düşen olay, Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar’ın ilişki yaşadığı iddialarına dair görüntülerin yayınlanması oldu. Kamuoyunda, ikilinin ilişki yaşadığı iddialarına dair birçok yorum yapıldı. Medyada çıkan haberlerin ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketi, "Profesyonel ilişkimiz sona erdi" açıklaması yaptı. İntizar, bu ay hakkında medyada yer alan 4 bin 15 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Demet Akalın’ın isyanı medyada geniş yer buldu

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara’da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden şarkıcı yaptığı açıklamalarla bu ay 3 bin 540 habere konu oldu.

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'yu tehdit edenlere gözdağı verdi

Oğlu İdo’nun ölüm tehdidi almasına ilişkin savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, basında yer alan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur" dedi. Ayrıca ünlü türkücü, eski eserlerinden oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü iddia ederek prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme gelen Tatlıses’in, 3 bin 471 haberle konuşulduğu görüldü.



Berna Laçin’e açılan dava çok konuşuldu

Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımından dolayı “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak olan oyuncunun, bu ay konu olduğu haber sayısının 2 bin 522 olduğu tespit edildi.

Magazin dünyasındaki diğer gelişmeler…

Son günlerde haklarında çıkan boşanma haberlerinden sonra Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti klipte yan yana geldi. Yeni yayınladığı albümü 'Vay Be'nin heyecanını yaşayan Kenan Doğulu, ilk klibini Issız Ada'ya çekti. Hayvanlarla insanların uyumlu bir şekilde dans ettiği eğlenceli klipte, Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı. Kenan Doğulu bu ay 2 bin 243 haberin konusuydu.

Defne Samyeli ile yaşadığı ilişki kadar son dönemde çalışmalarını hızlandırdığı Karakomik Filmler adlı projesi ile de çok konuşulan Cem Yılmaz, 2 bin haberle MTM’nin Temmuz ayı raporunda yer alan ünlü isimlerden oldu.



Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası Temmuz ayının son günlerinde magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yapınca ikili arasında medya üzerinden büyük tartışma yaşandı. Yaşanan olayla birlikte Hadise’nin toplam bin 816 haberde yer aldığı tespit edildi.





