Tiyatro severler GKM’de buluştu

Gebzelilerin ilgi ile takip ettiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “En Büyük Haber” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severleri bir araya getirdi. Oyunun sonunda oyuncuları ayakta alkışlanırken oyuncuları kendilerini Gebzeliler ile buluşma ve oyunlarını sergileme fırsatı sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 13 Ekim Cuma günü Hatice Kübra Tongar’ın vereceği “Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi, Fırsat Projesi” konferans ile devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan konferansa tüm Gebzeliler davetli.



