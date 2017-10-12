banner212
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tiyatro severler GKM’de buluştu

Gebze Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Tiyatro severler GKM'de buluştu

12 Ekim 2017 Perşembe 15:06

 Gebzelilerin ilgi ile takip ettiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “En Büyük Haber” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severleri bir araya getirdi. Oyunun sonunda oyuncuları ayakta alkışlanırken oyuncuları kendilerini Gebzeliler ile buluşma ve oyunlarını sergileme fırsatı sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 13 Ekim Cuma günü Hatice Kübra Tongar’ın vereceği “Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi, Fırsat Projesi” konferans ile devam edecek. Saat 19.00’da başlayacak olan  konferansa tüm Gebzeliler davetli.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çok Sesli Çocuk Korosu Kayıtları başladı. Çok Sesli Çocuk Korosu Kayıtları başladı.
Ankara’da Giresun Tanıtım Günleri Ankara’da Giresun Tanıtım Günleri
"Dünyanın çocukları" Kocaelilere misafir olacak
Hüsnü Arıkan Gebze'ye Geliyor.. Hüsnü Arıkan Gebze'ye Geliyor..
Dilovası Sanatla Buluşacak Dilovası Sanatla Buluşacak
Turizm Haftası 15 Nisan’da başlıyor Turizm Haftası 15 Nisan’da başlıyor
Yukarı Çık

banner149

Çok Sesli Çocuk Korosu Kayıtları başladı.
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çoksesli Çocuk Korosuna Seçme Sınavı ile koro üyesi alınacak.

Haberi Oku