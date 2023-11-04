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Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 7’nci gününde yoğun ilgi gördü. Fuar yarın sona erecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

04 Kasım 2023 Cumartesi 15:16

40'ıncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. 28 Ekim'de başlayan fuarın 7. gününde binlerce kişi fuara akın etti. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanında da yoğunluk yaşandı.

"Biz gençler olarak bu tür etkinliklere çok ihtiyaç duyuyoruz"

Fuara gelen öğrenci Mehmet Alim, "Bugün takip ettiğimiz bazı yazarların kitap günleri var onun için geldik. Gördüğünüz gibi büyük bir talep var. Biz gençler olarak bu tür etkinliklere çok ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Fuara gelen bir başka öğrenci olan Ecrin Fatma Demir, "Fuar güzel ve keyifli geçiyor. Birazcık yoğunluk var ama değer" şeklinde konuştu.



İHA
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