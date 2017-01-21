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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Oyuncu Ayberk Atilla, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

21 Ocak 2017 Cumartesi 14:15

Ayberk Atilla

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosunda başladı.

Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışan, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönerek, BKM kadrosuna katıldı.

Sanatçı, "Gurney", "Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunları ile "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" filmlerinde rol aldı.

Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" ile "Seksenler" dizilerinde oynamıştı.

İSTANBUL (AA)

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