Toprağımıza sahip çıkalım Şehitlerimizin kanları ile sulanmış vatan toprağımızın çölleşme ve erozyonla yok olmasına duyarsız kalmayalım. (UĞUR TATAR)
Vatan Toprağına Sahip Çıkalım
2021 İstiklal Marşı ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı dolayısıyla ÇEM’e kültür hizmeti olarak hazırlanan “Vatan Toprağı” belgeseli, canları ve kanları ile vatan toprağını düşman işgalinden kurtaran şehit, gazi ve atalarımızın aziz hatıralarına adanmış.
Toprağımıza sahip çıkalım Şehitlerimizin kanları ile sulanmış vatan toprağımızın çölleşme ve erozyonla yok olmasına duyarsız kalmayalım. (UĞUR TATAR)