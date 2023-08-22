Vatan Toprağına Sahip Çıkalım

2021 İstiklal Marşı ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı dolayısıyla ÇEM’e kültür hizmeti olarak hazırlanan “Vatan Toprağı” belgeseli, canları ve kanları ile vatan toprağını düşman işgalinden kurtaran şehit, gazi ve atalarımızın aziz hatıralarına adanmış.

Aziz vatan toprağı uğruna sayısız şehitler verildi. Cepheden cepheye koşan, yıllarca vatan toprağını savunarak Anadolu’yu bize ebedi yurt yapan ecdadın torunları olarak dedelerimize borcumuz var. Vatan toprağının ise bugün başka bir düşmanı var: Çölleşme!

Gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından çekilen “Vatan Toprağı” belgeseli, işte bu mühim meseleyi ele alıyor. 2021 İstiklal Marşı ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı dolayısıyla ÇEM’e kültür hizmeti olarak hazırlanan belgesel, vatan toprağımızın öneminin vurguluyor. İstiklal Marşı’nın ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin öneminin etrafından vatan ve toprak sevgisini ele alan belgesel, çölleşme ve erozyondan korumak için Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kıymetli çalışmaların altını çiziyor.