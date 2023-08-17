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Vatanımızın Temeli Ormanlar

İstiklal Marşı'nın 100. Yılı anısına hazırlanan ve 5 bölümden oluşan VATAN ve ORMAN belgesel serisi, ormanlarımız ile vatanımız arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

Vatanımızın Temeli Ormanlar

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:50

Vatanımızın temeli, hayatımızın kaynağı ormanlar, Doğu Karadeniz’in vatan olmasında büyük bir rol oynamıştır. Tarih boyunca devlet adamları, Doğu Karadeniz bölgesinde ilim ve irşat faaliyetlerini sürdüren gönül sultanı Alperen gazilere kıymet vermiş ve onların hizmetlerinde kullanılmak üzere vakıf ormanları kurarak destek olmuşlardır. Bu vakıflar bir nevi kamu hizmeti görmüştür. Devletin yapmakla mükellef olduğu hizmetleri, devlet adına horasan erenleri ve gönül sultanları yaparak devlete yardımcı olmuşlar, su kaynakları ve ormanlık alanlarda yurt yuva kurup bölgeyi vatan yapmışlardır.
 
Gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına hazırladığı ve 5 bölümden oluşan “Vatan ve Orman” belgesel serisi, ormanlarımız ile vatanımız arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor. Bu bağlamda "Topraklarımızın vatan olmasında ormanlar ne kadar önemlidir?" sorusuna cevap vermeyi hedefliyor. Belgeselin ilk bölümünde, "Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Mesire Alanı" anlatılarak giriş yapılıyor. Belgeselin ikinci bölümde "Doğu Karadeniz'in Vatan Olmasında Ormanların Önemi", üçüncü bölümde “Vakıf Ormanları ve Alperen Gaziler" dördüncü bölümde "Ordu Danişmend Gazi Hatıra Ormanı" ve son bölümde "Vatan ve Orman Sevgisi" anlatılıyor. Belgesel serisini Devri Alem TV Youtube kanalında bölümler halinde izleyebileceğiniz gibi, tek parça olarak da izleyebilirsiniz. (UĞUR TATAR)
 
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Anahtar Kelimeler
Doğu KaradenizKafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Mesire AlanıBelgeselOrmancılıkVatan Ve OrmanUğur Tatar
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