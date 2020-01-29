30 Ocak 2020 Perşembe günü Saat :20:00’de "Akdeniz'deki ve Ortadoığu'daki Gelişmeler" konulu konferansını Gebze’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. Akdeniz ve Ortadoğudaki gelişmelerin konuşulacağı konferansa Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç tüm Gebzelileri davet etti.
Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor
Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor.
30 Ocak 2020 Perşembe günü Saat :20:00’de "Akdeniz'deki ve Ortadoığu'daki Gelişmeler" konulu konferansını Gebze’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. Akdeniz ve Ortadoğudaki gelişmelerin konuşulacağı konferansa Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç tüm Gebzelileri davet etti.