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KÜLTÜR VE SANAT:
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Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Araştırmacı Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor.

Yazar Doğan Bekin Gebze'ye geliyor

29 Ocak 2020 Çarşamba 13:08

30 Ocak 2020 Perşembe günü Saat :20:00’de "Akdeniz'deki ve Ortadoığu'daki Gelişmeler"  konulu konferansını Gebze’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. Akdeniz ve Ortadoğudaki gelişmelerin konuşulacağı  konferansa Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç tüm Gebzelileri davet etti.

 

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Anahtar Kelimeler
Doğan BekinGebzeKonferans
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