Yazar Doğan Bekin Gebze’ye geliyor

30 Ocak 2020 Perşembe günü Saat :20:00’de "Akdeniz'deki ve Ortadoığu'daki Gelişmeler" konulu konferansını Gebze’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. Akdeniz ve Ortadoğudaki gelişmelerin konuşulacağı konferansa Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç tüm Gebzelileri davet etti.