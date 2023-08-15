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Yeryüzünün En Kısa Şiir Biçimi: HAİKU

Japonya’da doğan ve dünyadaki bilinen en kısa şiir biçimi olan haikular, sadece 5-7-5 hece ölçüsünden oluşur.

Yeryüzünün En Kısa Şiir Biçimi: HAİKU

15 Ağustos 2023 Salı 16:41

Japonya’da doğan ve dünyadaki bilinen en kısa şiir biçimi olan haikular, sadece 5-7-5 hece ölçüsünden oluşur. Bu kadar kısa olmalarına rağmen haikular, paha biçilemez düşsel yolculuklar gibidir. Zira haikular; düşüncelerin, hayallerin, aşkların, hüzünlerin, kısacası hayatın en saf halidir.
 
Haiku, ülkemizde pek bilinmese de bu konuda eser veren birçok önemli yazar bulunuyor. Bunlardan ilk akla geleni de “Gemliğe doğru / Denizi göreceksin / Sakın şaşırma” şiiriyle hiç şüphesiz Orhan Veli Kanık’tır. Ama bu konuda Oruç Aruoba’nın hakkını vermek gerekiyor. Matsuo Basho’nun haikularından derlediği “Kelebek Düşleri”, haikunun büyük üstadı Basho’yu tanıtmakla ve onun muhteşem haikularını Oruç Aruoba’nın kendine has çevirisi ile okumamıza olanak sağlıyor. Bunun dışında kitap; haiku şiir türünün ne olduğunu, tarihini ve nasıl yazılacağını öğreten bir kılavuz görevi de üstleniyor.


 
Gazetemizin yazarlarından Uğur Tatar’ın da bu konuda yazılmış iki kitabı bulunuyor. 2020 yılında yayımlanan Kulübelerde Vızıldayan Haikular” isimli kitap, 5 bölümden oluşuyor ve toplam 100 haiku barındırıyor. Kitabın ismi ise Matsuo Basho’nun bir haikusundan esinlenerek verilmiş.
 
"Kulübelerde Vızıldayan Haikular" kitabından 2 yıl sonra, 2022 yılında Uğur Tatar’ın ikinci haiku kitabı olma özelliğini taşıyan "MÂH Ü MİHR yahut gökyüzü ve yeryüzüne haikular" kitabı yayımlandı. İki bölümden oluşan bu kitapta, ilk bölümünde "Ay"ın, ikinci bölümünde ise "Güneş"in başrolde olduğu 149 haiku bulunuyor.

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