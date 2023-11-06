KÜLTÜR VE SANAT:
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Yüksel Ercan, Çayırova Kitap Günlerinde okuyucularıyla buluşuyor.

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “4. Kitap günleri” kapsamında, Bugün (06 Kasım Pazartesi) 13.00-17.00 saatleri arasında Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, "Köşedeki Hayat" adlı kitabını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek.

Yüksel Ercan, Çayırova Kitap Günlerinde okuyucularıyla buluşuyor.

06 Kasım 2023 Pazartesi 13:18

Gazeteci yazar Yüksel Ercan'ın geçtiğimiz ay okurlarla buluşturduğu "Köşedeki Hayat" isimli esere büyük ilgi devam ediyor

-Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitabını imzalayarak okuyucularıyla buluşan Ercan, şimdi de Çayırova’da kitapseverlerle bir araya gelecek.

Çayırova  Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “4. Kitap günleri” kapsamında, Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, "Köşedeki Hayat" adlı kitabını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek.

İmza günü 06 Kasım 2023 Pazartesi günü, Çayırova Belediyesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kültür  Merkezi'nde 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kitapseverlerle buluşacak olan Yüksel Ercan’a ilginin büyük olması bekleniyor.

08 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ DENİZLİ’DE

 

06 Kasım 2023 pazartesi günü Çayırova’da okuyucuları ile buluşup “KÖŞEDEKİ HAYAT” isimli kitabını imzalayacak olan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan 08 Kasım 2023 Çarşamba günü, Acıpayam Belediyesi Talip Özkan Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Denizli’de Yüksel Ercan'a, “KÖŞEDEKİ HAYAT” isimli kitabın baskısını yapan Anayurt Yayınevi sahibi Mustafa Anayurtlu da eşlik edecek.

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