Yurt Dışı Tatilinde İşinizi Kolaylaştıracak 5 Mobil Uygulama

Yeterli bilgiye sahip olmadan hayalinizdeki ülkeye gidip hayallerinizi mahvetmek istemiyor olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin! Tek tıkla öğrenmeniz gereken her şeyi size sunacak, yurt dışı tatilinde işinizi kolaylaştıracak 5 mobil uygulama, sizler için özenle seçildi…

Bir an için, yıllardır gitmeyi hayal ettiğiniz ülkeye tatil için gitme fırsatınızın doğduğunu düşünün. Bu zamana kadar bu ülkenin kültürü, tarihi eserleri, yemekleri ve insanları hakkında pek çok araştırma yaptınız, birçok şey okuyup izlediniz. Hatta o ülkede konuşulan dili bile öğrenmeye çalıştınız. Ama şimdi fırsat ayağınıza geldiğinde yaptıklarınızın yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Ve belki de yeterli bilgiye sahip olmadan hayalinizdeki ülkeye gidip hayallerinizi mahvetmek istemiyorsunuz. Ama endişelenmeyin! Tek tıkla öğrenmeniz gereken her şeyi size sunacak, yurt dışı tatilinde işinizi kolaylaştıracak 5 mobil uygulama, sizler için özenle seçildi…

1. Visit A City

Elbette ki öncelikle ihtiyacınız olan şey, aradığınız her türlü bilgiyi size sunacak geniş kapsamlı bir gezi rehberi. İşte bu noktada imdadınıza “Visit A City” isimli mobil uygulama yetişiyor.





Giriş ekranında seyahat etmeyi planladığınız yeri yazabilir ya da arama çubuğunun hemen altında yer alan resimli listeden bilgi almak istediniz şehri seçebilirsiniz. Sonrasında bir şehirle ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm temel bilgiler, sade ama göze hitap eden bir tasarım ve göz alıcı fotoğraflar eşliğinde size sunuluyor. Gideceğiniz yerin mutlaka görülmesi gereken meşhur yapıları ya da tarihi yerlerini öğrenebilir; rehberli yürüyüş turlarından günübirlik gezilere ve çeşitli etkinliklere göz atabilirsiniz. E, gerisi sizin kâşif ruhunuza kalmış. Ama unutmadan uygulamanın Türkçe dil seçeneğinin olmadığını hatırlatalım.











2.trivago

Tatil ama özellikle yurt dışı tatili söz konusu olduğunda en çok sorun çıkabilecek şey kesinlikle konaklamadır. Belki aceleden otel rezervasyonunuzu yapmayı unuttunuz. Belki son anda planlarınızda bir değişiklik olduğu için başka bir otel bulmanız gerekti. Belki de otel rezervasyonunuzu nereden yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sebebiniz ne olursa olsun bu konuda sizi yarı yolda bırakmayacak bir mobil uygulama var: Trivago!





Uygulamayı açtığınızda karşınıza bir arama ekranı çıkıyor. Bu ekrana isterseniz bir ülke isterseniz de bir şehir ismi girip seçtiğiniz ülke ya da şehirde, trivago’ya kayıtlı kaç otel olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonra aramanızı, popülerlik, fiyat, mesafe gibi faktörlere göre sıralayabilir, bununla birlikte otellerin yıldız sayısı, müşteri memnuniyet derecesi ve fiyat aralığı gibi temel filtreler ile aramanızı daraltıp istediğiniz sonuca daha kolay ulaşabilirsiniz.











3. Dil Öğrenme Kılavuzu

Tamam, gitmeniz gereken noktaları belirlediniz. Kalacağınız oteli ayarladınız. Peki, gittiğiniz ülkede konuşulan dili bilmiyorsanız, iletişim sorununuzu nasıl çözeceksiniz? İşte bu noktada da devreye Bravolol’un geliştirdiği “Dil Öğrenme Kılavuzu” giriyor.





İngilizce, Korece, Fransızca, Çince, İtalyanca, Japonca dâhil olmak üzere 10’dan fazla farklı dil için ücretsiz erişim imkânı sunan bu mobil uygulama, hiç şüphesiz sizin yurt dışındaki en büyük yardımcınız olacak! Genel, selamlaşmalar, ulaşım, yemek, alışveriş gibi pek çok kategoride en sık kullanılan cümleleri ya da kelimeleri görebildiğiniz mobil uygulama, bununla da kalmayıp bu cümle ve kelimelerin telaffuzlarını dinleyebilmenize de olanak sağlıyor.











4. HERE WeGo Harita ve Navigasyon

Hem kocaman, hem cebinize sığan, hem de internete ihtiyaç duymayan bir harita, HERE WeGo! Dünya çapında 2000’e yakın şehir için toplu taşıma rotaları ve yüzlerce ülkede ücretsiz çevrimdışı çalışan haritaları ile tam bir kurtarıcı olan bu mobil uygulama, Auto Bild tarafından 2015 yılında verilen “En iyi Otomotiv Uygulaması” ödülünün de sahibi.





Aramak istediğiniz şehirdeki gezilecek yerleri, otoparkları, benzin istasyonlarını, bankaları, taksi duraklarını, eczaneleri, restoranları ve kafeleri tek tıkla gösteren HERE WeGo ile kolayca yol tarifi alabilir ya da adım adım yönlendiren sesli kılavuza sahip navigasyonuyla gitmek istediğiniz yeri kaybolmadan bulabilirsiniz.











5. Zomato – Yemek ve Restoranlar

Güzel bir gezintiden sonra civardaki en iyi restoranda mola vermenizin zamanı geldi... Restoranı bulmak için kullanmanız gereken mobil uygulama ise Zomato’dan başkası değil tabii ki. 23 ülkedeki 10,000’den fazla şehirde yemek yiyebileceğiniz bütün yerleri keşfetmenizi sağlayan Zomato, hem hoş tasarımı hem de aradığınız şeyi kolayca bulmanızı sağlayan yapısı ile size vazgeçemeyeceğiniz bir deneyim sunuyor.





Lokasyonunuzu belirledikten sonra ister yakınınızdaki restoranları görebilir isterseniz de kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, deniz kenarı, lüks yemek gibi kategoriler arasından farklı restoranları arayıp bulabilirsiniz. Üstelik seçtiğiniz restoranın aldığı puanı ve hakkında yapılan yorumları görerek daha sağlıklı bir seçim yapabilirsiniz. Dilerseniz siz de gittiğiniz restoran hakkında yorum yapıp puan verebilirsiniz. (UĞUR TATAR)





Not: Bu yazıda ismi geçen uygulamaların reklamı yapılmamaktadır. Sadece işinizi kolaylaştıracak tavsiyelerin verilmesi amaçlanmıştır.