Vezir Parmağı Zarar Ettirdi!

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı ve Ocak ayı sonunda vizyona giren filmi Vezir Parmağı

, 14 milyon liraya mal oldu.





MALİYETİNİ BİLE KARŞILAYAMADI

Ancak filmin vizyona girmesinin üzerinden 5 hafta geçmesine rağmen, Vezir Parmağı, bırakın kar elde etmeyi, maliyetini bile karşılayamadı.

KAZANÇTAN ÇOK ZARAR GETİRDİ

5 hafta içerisinde 663.622 seyirciye ulaşan filmin toplam gişe hasılatı ise 7.811.712,00 lirada kaldı. Durum böyle giderse Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı, Kırmızıgül'e kazançtan çok zarar getirmiş olacak.