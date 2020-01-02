53 bin 620 hastaya ambulans hizmeti

2019 yılı içerisinde yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 53 bin 620 hastaya Ambulans Nakil Hizmeti verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Ambulans Nakil Hizmeti, 2019 yılında da devam etti. Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 153’ü aramanın yeterli olduğu hizmetten bu yıl içerisinde 53 bin 620 kişi yararlandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sunulan “Ambulans Nakil Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2019 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 153 numaralı telefonu araması gerekiyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.

22 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ

2019 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 53 bin 620 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütülüyor.

İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2019 yılında bin 337 il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

EK GÖREVLER

Ambulans hizmeti ayrıca Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de sunuluyor. 2019 yılında spor müsabakalarında, şenliklerde, konser alanlarında, alt yapı çalışmalarında, çeşitli tatbikatlarda, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında, Kocaeli Fuarı’nda, yaz döneminde Kandıra sahillerinde bin 922 ek görev hizmeti verildi.









