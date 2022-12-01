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ATAKENT CİHAN HASTANESİ’NDE YENİ NÖROLOJİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran SAMADLI, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı.

ATAKENT CİHAN HASTANESİ'NDE YENİ NÖROLOJİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI

01 Aralık 2022 Perşembe 11:36


1991 yılında Azerbaycan’da doğan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran SAMADLI, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan SAMADLI, Atakent Cihan Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. 

Çalışma hayatına Manisa Özel Egeumut Hastanesi’nde başlayan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran SAMADLI, daha sonra Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi’nde hizmet sundu. Aralık ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Kamran SAMADLI, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

  • Beyin Damar Hastalıkları (Kanama-Damar Tıkanıklıkları)
  • Kas Hastalıkları
  • Parkinson Hastalığı
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Nöropatik Ağrı
  • Polinöropatiler
  • Bell Palsisi (Yüz Felci)
  • İnme ve Diğer Serebrovasküler Hastalıklar
  • Baş Ağrıları (Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı vb.)
  • Vertigo
  • Nörodejeneratif Hastalıklar 
  • Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demans Sendromları
  • Hareket Hastalıkları (Parkinsonizm, Tremor, Distoniler vb.)
  • Epilepsi 
  • Huzursuz Bacaklar Sendromu
  • Uyku Bozuklukları
  • Polinöropatiler (Elektromiyografi- EMG)
  • Kas Hastalıkları


  • Tetkikler
  • Elektroensefalografi (EEG )
  • Elektromiyografi (EMG)
  • Elektronöromiyografi (ENMG)

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