“Çocuklarınızı Obeziteden Anne Sütüyle Koruyun”

Anne sütü, bebeğin büyümesi ve fiziksel gelişimi için olduğu kadar bebeğin ruhsal gelişiminde de oldukça önemli. 1 – 7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, doğru emzirmenin anne ile bebek arasındaki sevgi bağını güçlendirdiğini belirterek, “Özellikle enfeksiyona en açık olan yeni doğan döneminde anne sütüyle riskler kolayca atlatılabilir. Emzirmek de anne-bebek arasındaki bağı kuvvetlendirerek bebeği psikolojik olarak güçlendirir” dedi.

Bebeğin büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm besinleri sağlayan anne sütü, psikolojik olarak da bebeğin güçlü olmasını sağlıyor. Bütün besinler içerisinde birebir karşılığı olmayan tek besin olan anne sütünün annelerin bebeklerine verebilecekleri en değerli besin olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Doğru emzirme ise; anne ve bebek arasındaki sevgi bağının pekişmesini, bebekte güven duygusunun gelişmesini, bebeğin yeni doğan riskli dönemini mutlu ve sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlıyor” dedi.

Anne sütü bebeği tüm enfeksiyonlara karşı korur

Bebeğin ağzına değen ilk damla olan önsütün, bütün bağırsak sistemini kaplayarak bebeği enfeksiyonlara karşı korumaya başladığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Zamanında ve erken doğmuş tüm bebekler için ilk ve en önemli besin anne sütüdür; ekonomiktir, temizdir, daima hazırdır, sindirimi kolaydır, gaz ve kabızlık daha az görülür” açıklamasında bulundu.

Kararlı olunursa her bebek emzirilebilir

Emzirme sırasında bebeğin memeyi kavrayamaması veya süt emmek için sabırsızlanmasının annede motivasyon düşüklüğü, bebekte ise ağlama krizleri gibi sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, “Böyle durumlarda, bebeği sakinleştirerek uygun pozisyonlarda tekrar memeye tutturmak, annede silikon meme uçları kullanmak, meme ucunu belirginleştirdikten sonra emzirmeye başlamakla sorun kolayca çözülebilir” dedi. Özellikle süt emmede aktif bir bebekse bu konuda sabırlı ve sakin olmak gerektiğini belirten Dr. Ebru Gözer, “Hemen her bebek emzirilebilir ama bu zaman alabilir. Sadece annenin başlangıçta desteğe ve özgüvenini sürekli pekiştirmeye ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Biberon bebeğin açlık ve doyma hissini zayıflatabiliyor

Anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirerek ileri dönemde hastalıklara yakalanmayı da önlediğini anlatan Dr. Ebru Gözer, “Anne sütü ile beslenen bebekler alerjik hastalıklar, kronik hastalıklar ve obeziteden korunuyor” diye konuştu. Her geçen gün yaygın bir sorun haline gelen obeziteden korunmak için emzirmenin önemine dikkat çeken Dr. Gözer, “Biberon, bebeğin açlık ve doyma hissini anlama yeteneğini zayıflatabildiği için kilo almasına neden olabiliyor” dedi.

Emzirme süresi anne ve bebeğe göre farklılık gösterir

Her bebeğin anne sütü ihtiyacı, annenin bebeğiyle olan ilişkisi ve emzirmeye olan yaklaşımı farklı olacağından, bebeğin ne kadar emzirilmesi konusunda net bir öneride bulunmadıklarını belirten Dr. Ebru Gözer, “İlk zamanlarda anne, bebeği istediği kadar istediği sürede emzirmeli. Zaten doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde emzirmenin süre ve miktarı bir dengeye oturacaktır” dedi.

Bebek susturulmak için sürekli emzirilmemeli

Akranlarına göre anne sütüyle çok kilo alan, çok sık emmek isteyen veya anne tarafından çok sık emzirilen bebeklerde ciddi kilo fazlalıklarının görülebildiğine de dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, “Kolay ağlayan, çabuk uyarılan veya isteklerini ağlayarak belirten bebeğin neden ağladığı keşfedildiğinde susturmak için sürekli emzirmeye gerek kalmıyor. Anne açlık ve doyum hissini okumaya başlıyor ve gerektiğinde kendiliğinden dengeleyici bir sistem içinde emzirebiliyor” şeklinde konuştu. Bebeğin açlık dışında başka sebeplerden dolayı da ağlayabileceğini belirten Gözer, “Ağladığında emzirme ile sakinleşmeyen bebek kucağa alınınca susuyorsa anne ile temas kurmak istiyordur” dedi.