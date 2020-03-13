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Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı

Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada birçok insanı etkileyen Coronavirus (COVID-19), Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte birçok kişide paniğe sebep oldu.

Coronavirus kaygısı çocuklara yansıtılmamalı

13 Mart 2020 Cuma 11:45

 Virüsün hızla yayılmasının ve belli gruptaki hastalar için riskli olmasının kişilerdeki kaygı ve korkuyu tetiklediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için çok daha fazla haber izliyor, çevrenizdeki insanlarla konu hakkında değerlendirme yapıyor olabilirsiniz. Günlük yaşamınızda aniden gündeme gelen bu konu, doğru açıklamalar yapmadığınızda çocukları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çocuklarla konuşmalı, duygularını paylaşmalısınız. Çocuklarla konuşurken sakin olmanız ve kaygılarınızı onlara yansıtmamanız gerekir” açıklamasında bulundu.

Yetişkinlerin haberler veya sosyal medya yoluyla güncel gelişmeleri takip edebildiğini ve konu hakkında olumlu veya olumsuz doğru bilgiye ulaşabildiğini ancak çocukların çevreden duydukları ve yetişkinlerin davranışlarını gözlemleyerek olaylar hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Konuyu çocuğunuzla konuşurken anlattıklarınızdan çok nasıl anlattığınız, hangi duyguyu aktardığınız önemli. Öncelikle yapılması gereken yanlış bilgileri düzeltmek, yaşına uygun açıklamalarla hem kaygısını azaltmak hem de kendini koruması için yapması gerekenleri anlatmanızdır” dedi. İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu’dan ebeveynlere Coronavirus ile ilgili 4 öneri...

Virüs hakkında konuşun

Önce çocuğunuzu dinleyin ve duygularını sorun. Çocuğunuzun konu ile ilgili endişelerini konuşabilir, yanlış anladığı veya kaygılandığı noktaları öğrenebilirsiniz. Sağlıklı ve keyifli bir iletişim kurduğunuzda merak ettiği konularda doğru veya yanlış fikir yürütmek yerine sizinle konuşmak ister. Onun duygularına ve korkularına önem verdiğinizi hissettirmeniz, onu dinlemeniz aranızdaki iletişimi güçlendirecek ve kendini değerli hissettirecek.

Haberleri ve sosyal medyayı kısıtlayın

Son günlerde haberlerde sıklıkla konuşulan ölü sayısı ve virüsün bulaşması ile ilgili konular çocuğun ciddi ölçüde kaygılanmasına sebep olabilir. Sosyal medyadaki abartı ve yanlış bilgiler çocuğunuzu olduğu kadar sizi de rahatsız hissettirebilir. Bu nedenle gelişmeleri takip edin fakat sürekli haberlere ve sosyal medyaya odaklanmayın.

Sürekli haberleri, sosyal medyayı takip etmek ve günlük yaşamdan uzaklaşıp virüsü hayatımızın merkezine almak paniğe neden olacak ve özellikle çocukların psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Bunun yerine gelişmeleri takip ederek ve gereken önlemleri alarak rutin yaşamınıza devam etmelisiniz.

 

Çocuğunuza karşı dürüst olun

Durumu anlatın, gizlemeyin. Çocuğunuz bugünlerde fazla meraklı olabilir. Sorduğu sorunun cevabını bilmiyorsanız düşünmeden anlık cevaplar vermeyin. Emin olmadığınızı ama onun için araştırıp cevabı vereceğinizi ifade edebilirsiniz.

Aldığınız önlemleri anlatın

Çocuğunuza güvende olduğunu hissettirmek oldukça önemli. Hastalıktan etkilenmemek için gereken koruyucu önlemler ve yapılması gerekenler hakkında konuşun. Bir durum karşısında ne yapacağını bilen çocuk çok daha rahat hisseder. Yalnızca ailenizdeki kişilerin değil diğer insanların da önlem aldığını, sağlıklı yaşayan ve hijyen kurallarına dikkat edenlerin daha güvende olduğunu anlatabilirsiniz. Birçok aile çocuğunun anlayamayacağını düşünerek konuları açıkça anlatmaktan kaçınır. Yaşına uygun kelimelerle doğru açıklama yaptığınızda mutlaka sizi anlayacaklardır.

Ciddi korku ve kaygı durumu varsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalı.

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