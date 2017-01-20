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Diyabet Hastaları Bal Tüketebilecek!

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, diyabet hastalarının günlük 25 gramı geçmeyecek şekilde doğal bal tüketebileceklerini bilimsel olarak ispatladıklarını söyledi.

Diyabet Hastaları Bal Tüketebilecek!

20 Ocak 2017 Cuma 16:06

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, şeker hastalarına bal verilip verilemeyeceği yönünde çalışmalar konusunda araştırma yaptığını belirtti.

Araştırmalarında bu konuda yapılmış bir çalışma bulamadığını dile getiren Enginyurt, "Sadece yurt dışında deney fareleri üzerinde bu denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştı." dedi.

Metformin kullanan ve tip 2 denilen diyabet hastalarını, 5 gram, 15 gram ve 25 gram bal vererek 4 ay boyunca takip ettiğini anlatan Enginyurt, "Beraberinde ilacını da kullanırken günlük 25, 15 ve 5 gram bal verdiğimiz hastaların şeker ve kolesterollerinin, sadece ilaç kullanan hastalara göre daha iyi olduğu ve HbA1c düzeylerinin düştüğü, sadece ilaç kullanan hastalarda ise sabit kaldığı gözlemlendi. 
Her gün 1 kaşık bal yiyor

Yaklaşık 6 yıldır diyabet hastası olan Adnan Keskin, Doç. Dr. Özgür Enginyurt'un bilimsel araştırmasında kendisinin de yer aldığını belirterek, "Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 3 ay boyunca bize tavsiye edildiği gibi her gün bir kaşık bal tüketerek bir teste tabi tutulduk. Sonuç itibarıyla yediğimiz bal sonrası şeker değerimizin düştüğünü fark ettik. Açıkçası balı seven biri olarak bu çalışmanın olumlu sonuç vermesinden çok mutluyum. Artık günlük bir kaşık da olsa bal yiyebiliyorum." dedi.

ORDU (AA)
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