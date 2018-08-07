Göz Tembelliği Erken Tedavi Edilmeli

Okul öncesi dönemde göz muayenelerinin büyük önem taşıdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük “Göz tembelliğinin tedavisi ilk 6 yaş içinde mutlaka yapılmalı. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa alınacak sonuç o denli başarılı olur. 6 yaşından sonra yapılacak tedavilerin etkinliği düşük olabiliyor” dedi. Göz tembelliği, henüz görsel gelişimin tamamlanmadığı erken çocukluk döneminde bir ya da her iki gözden kaliteli görsel sinyalin alınmamasına bağlı olarak beyindeki görme merkezlerinin gelişememesi sonucu görme düzeyinin düşmesiyle kendini gösteren bir durum. Yüzde 1-4 sıklıkta görülen göz tembelliğinin, küçük yaşlarda tespit edildiğinde tedavisinin de oldukça kolaylaştğını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu nedenle anne-babaların bu konuda son derece duyarlılık göstererek, erken yaşlarda çocuklarına göz muayenesi yaptrmaları çok önemli” açıklamasında bulundu.

Göz tembelliğine sebep olan etmenler ortadan kaldırılmalı Göz tembelliğinin şaşılık, kırılma unsurları gibi sebeplerin dışında doğuştan katarakt, göz kapağı düşüklüğü, kornea lekesi gibi durumlarda yeterli görsel uyaranın beyindeki görme merkezine

ulaşamaması sonucu göz tembelliğinin meydana gelebildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Göz tembelliğinde erken yaşta tanı ve müdahale büyük öneme sahip” dedi. 6 yaşından önce tedaviye mutlaka başlanması gerektğini hatrlatan Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu durumla karşı karşıya kalındığında tedavi için göz tembelliğine sebep olan olası nedenlerin bir an önce ortadan kaldırılması ve görme sinirinin uyarılmaya başlanması gerekiyor” şeklinde konuştu. Gerektiğinde cerraiiye başvurulabiliyor Göz tembelliğinin nedenlerinden biri olan şaşılık tedavisinde gerektğinde cerrahi tedaviye başvurulduğunu ancak ameliyatn tek başına yeterli olmadığı gibi cerrahiden sonra da gözlük ve

kapama tedavisine devam edilebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Çocukların hangi yaşta olursa olsun hoşuna gitmeyen bir uygulama olan kapama, oyun haline getrilerek uygulandığında daha keyifi sonuçlar verebiliyor” dedi. Gözlük

camı üzerinden yapılan kapamalarda çocukların kapamanın yan veya üstünden bakmak isteyeceği için, uygulanacak kapamanın mutlaka gözlük altndan ve doğrudan göze yapılması gerektğini anlatan Prof. Karaküçük, “Bir diğer önemli nokta ise, kapama ile birlikte mutlaka yakın çalışma