Kanser tedavisi sürecinde istemeden verilen kilolara dikkat!

Yeni yapılan araştırmalara göre erken evre meme kanseri hastalarında istenmeden verilen kilo kanser hastalığının olumsuz seyri konusunda bir ön belirteç olabilir. Genel olarak hastalara ideal kilolarına inilmesi konusunda tavsiyelerde bulunulduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle her iki reseptörü pozitif olan erken evre meme kanseri hastalarında ilk iki yıl içerisinde yüzde 5 kilo kaybı olan hastaların genel hastalık seyirlerinin kilo kaybı olmayan ya da kilo alan hastalara kıyasla daha kötü olduğu rapor edildi” açıklamasında bulundu.

Bu araştırmadaki bilgilerin şaşırtıcı olduğunu, çünkü genel olarak özellikle hastalar kilolu iseler ideal kilolarına ulaşmak için sağlıklı beslenmelerinin tavsiye edildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu çalışma Kanada kaynaklı bir çalışmaydı ve aynı zamanda Belçika, Brezilya, Almanya, İtalya, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden hastalar da bu araştırma içerisinde yer aldı” dedi.

İstenmeden verilen kilo kanser hastalığının olumsuz seyri konusunda bir ön belirteç olabilir

Bu çalışmanın en büyük kısıtlılığının kilo veren hastaların isteyerek mi yoksa istemeden mi kilo verdikleri olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, araştırma ayrıntıları ile ilgili şu bilgileri verdi: “İstenmeden verilen kilo kanser hastalığının olumsuz seyri konusunda bir ön belirteç olabilir. Çalışmada 8381 hasta üzerinden bilgi toplandı. Bu hastaların yüzde 2’si ideal kilolarının altında, yüzde 45’i normal kilolarında, yüzde 32’si kilolu, yüzde 20’si ise aşırı kilolu ya da obez olarak değerlendirilmekteydi. Başlangıçta obez olan hastaların seyri daha kötü oldu. Ancak bu bilgi çok şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan bilgi, takip edilen 2 yıl içinde yüzde 5’in üzerinde kilo veren hastaların seyrinin daha kötü olduğuydu. Ayrıca bu bilgi, meme kanseri hastalarının tanı konduktan sonra diyetisyenler tarafından bilgilendirilmeleri konusunun önemli olduğunu da vurguluyor.”

Peki istemeden kilo verildiğinde ne yapmalı? Prof. Dr. Serdar Turhal, “Eğer hastalar istemeden kilo veriyorlarsa takip randevularını erkene almalı ve kanser nüksü ekartesi için gereken tetkiklerin tekrarı düşünülmeli” dedi.