banner414
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Mutlu Eden Besinler

Depresyona karşı kuşkonmaz, iyi uyku için çikolata...

Mutlu Eden Besinler

30 Nisan 2019 Salı 10:18

banner419

Her insan zaman zaman kendini mutsuz, kaygılı ve enerjisi düşük hissedebiliyor. Stres gibi birçok faktörün serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini azalttığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ruh halinin tüketilen besinlerden de etkilendiğini söyledi. Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.

Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını sağlar.

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir ve iyi bir uyku sağlar.

Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Mutlu Eden BesinlerKarpuzElmaBalKuşkonmazYeşil çayçikolata
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anne Olmak İsteyenler Dikkat Anne Olmak İsteyenler Dikkat
Çocuk hastalar daha mutlu Çocuk hastalar daha mutlu
Çocuklarda Büyüme Ağrılarına Dikkat Çocuklarda Büyüme Ağrılarına Dikkat
Hasta 45 Dakikada İyileşti Hasta 45 Dakikada İyileşti
Ebeler Haftası'nı kutladılar Ebeler Haftası'nı kutladılar
Kansere Karşı Rengarenk Beslenin Kansere Karşı Rengarenk Beslenin
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Anne Olmak İsteyenler Dikkat
Anne olma yolunda miyom ve polikistik over sendromuna dikkat!

Haberi Oku