Özel Sağlık Sigortaları ve Temel Kapsamları: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Özel sağlık sigortası sosyal güvenlik sistemi dışında sağlık hizmeti alabilmek amacıyla kullanılan bir sigorta branşıdır. Özel kurumlarda alınan sağlık hizmetlerinin maliyetlerini sigortalı adına karşılamak üzere planlanmıştır. Sosyal güvenlik sistemi tarafından sunulan temel sağlık sigortası, genel tarifiyle kamu sağlık hizmetlerini ve bir dizi temel sağlık hizmetini kapsar.

Sosyal güvenlik sistemi dahilinde olanların satın alabileceği tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kişilerin ihtiyaçlarına göre farklı kapsamda olabilir. Sağlık sistemi tarafından karşılanmayan sağlık harcamalarının ödenmesi prensibine göre oluşturulmuştur. Sosyal güvencesi olmayan kişilerin bu sigortayı yaptırmaları mümkün değildir.

Özel sağlık sigortası sahibi kişiler ise daha geniş bir sağlık hizmetleri ağına erişebilir. Bu kapsamda poliçe hastane masrafları, ayakta tedavi, yataklı tedavi, ameliyatlar ve diğer özel sağlık hizmetleri için ek mali koruma sağlar. Özel sigorta yaptırmak için kişilerin sosyal güvenlik kurumuna dahil bir işte çalışıp çalışmaması önemli değildir.

Özel sağlık sigortası poliçesi sahibi olmakla anlaşmalı hastane, poliklinik, fizik tedavi, merkezi ve doktorlar aracılığıyla tam kapsamlı sağlık kontrolü, teşhis ve tedavi hizmeti almak mümkün olur. Sigorta poliçesi düzenlenirken poliçenin kapsamını bilmek önemlidir. Özel sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi hizmetleri temel olarak sunulan iki ayrı plandır. Bu kapsamda radyoterapi, diyaliz, kemoterapi, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım hizmetleri, mamografi ve diğer ileri tanı yöntemleri gibi uygulamalar sunulur. Ayrıca poliçeye doğum teminatı, gebelik, yeni doğan bebek teminatı gibi unsurları ilave etmek mümkündür.

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Teminatı

Özel sağlık sigortası ana planlarından birisi yatarak tedavi teminatıdır. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda meydana gelen sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi için 24 saat ve daha uzun süreli yatış gerektiren durumlarda yatarak tedavi teminatı devreye girer. Bu teminat kapsamında radyoterapi, diyaliz, kemoterapi, ilaç masrafları, yatarak tedaviye ait olan rehabilitasyon masrafları, fizik tedavi, bazı ameliyatlar, tedavi süresince refakatçi giderleri, yoğun bakım giderleri, laboratuvar testleri ve analizler sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Özel sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Örneğin daha önceden planlanmış bir ameliyat veya süregelen bir hastalığın tedavisi bu kapsamda yapılamaz. Böylesi durumlar için sigortacılık sistemi bekleme süreleri öngörür. Bekleme süresi boyunca bazı hastalıklar sigorta kapsamı dışında kalacaktır.

Özel Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminatı

Özel sağlık sigortası ana planlarından bir diğeri de ayakta tedavi teminatıdır. 24 saat veya daha uzun süreli yatış gerektirmeyen sağlık durumlarında giderlerin karşılandığı güvence unsurudur. Ayakta tedavi teminatı kapsamında röntgen, tomografi, MR gibi teşhis yöntemleri, rutin kontroller ve muayene giderleri, reçete edilen ilaçlara ait giderler, fizik tedavi ve teşhise yönelik analiz giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Bu sigorta türünde poliçeler arasında kapsam farklılıkları olabilir.

Standart sağlık poliçelerine ek teminatlar ilave ederek kapsamı daha da genişletmek mümkündür. Özel sağlık sigorta fiyatları poliçenin kapsamı doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Sigorta yaptırırken neleri kapsayıp neleri kapsamadığına ve teminat miktarlarına dikkat edilmesi yerinde olur. Ayrıca sigorta şirketinin anlaşmalı hastanelerini poliçe düzenlenmeden önce incelemek ve buna göre karar vermek doğru bir işlem adımıdır.

Özel Sağlık Sigortası Nerelerde Geçerli?

Özel Sağlık Sigortası geniş kapsamlı bir hizmet ağına sahiptir. Başta devlet hastaneleri olmak üzere üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde alınacak sağlık hizmetleri sigorta kapsamında karşılanır. Özel sağlık sigortası için önemli bir avantaj hastanenin SGK ile anlaşmasının olup olmadığına bakılmaksızın hizmet alınabilmesidir. Ayrıca özel sağlık sigortasından faydalanmak için sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmak da zorunlu bir durum değildir. SGK kapsamında çalışmayanlar da bu sigortayı yaptırabilir.

Özel sağlık sigortası kapsamı konusunda dikkat edilecek hususlardan birisi de sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarıdır. Poliçe kapsamına dahil tüm anlaşmalı sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almak mümkündür. En uygun sigorta poliçesini satın alabilmek için sigortam.net üzerinden işlemleri başlatmak ve anında poliçe düzenlemek yerinde bir adım olacaktır. Böylece aynı anda çok sayıda teklif almak ve bunlar arasından seçim yapmak mümkün olur.