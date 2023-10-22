SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zayıflamak isteyenlere kızılcık önerisi

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değinerek, "1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz" dedi.

Zayıflamak isteyenlere kızılcık önerisi

22 Ekim 2023 Pazar 17:00

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcıkta bağışıklık sistemini güçlendiren A, C, E ve K vitaminlerinin yüksek miktarda olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi. Türkiye’de yabani olarak çok sayıda kızılcık meyvesi bulunduğunu anlatan Arıca, aşılı kızılcık meyvelerinin Yalova, Bursa ve Malatya çevresinde sık olarak üretildiğini kaydetti. Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca, “Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Arıca, kızılcığın kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kızılcık şerbet olarak da kullanılabilir veya kuru meyve olarak kullanılabilir. Çocuklarda kuru meyvesini birkaç kez kullanılarak sık enfeksiyonları önlemekte öneriyoruz” dedi.






İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Erken teşhis hayat kurtarır Erken teşhis hayat kurtarır
Ergenle doğru iletişim kurmanın yolunu uzmanı anlattı Ergenle doğru iletişim kurmanın yolunu uzmanı...
Meme kanseri riskini düşürmek mümkün Meme kanseri riskini düşürmek mümkün
Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler
Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 10 yolu Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin...
İyotun 6 faydası İyotun 6 faydası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Erken teşhis hayat kurtarır
Saygı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Tezer, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda...

Haberi Oku