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2 kişiyi öldüren uzman çavuş teslim oldu

Ayrılma süreci yaşadığı eşiyle konuşmak için Kartepe'ye giden ve ortaya çıkan tartışma sonucu baldızı Aysun Bozcan ile kayınvalidesi Nurhan Yaktı'yı öldüren Uzman Çavuş Alper Deveci teslim oldu.

2 kişiyi öldüren uzman çavuş teslim oldu

20 Ocak 2017 Cuma 21:32


Geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere olduğu eşi ile Kartepe Ataevler Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan aile evinde görüşen ve ortaya çıkan tartışma sonucunda baldızı ile kayınvalidesini öldüren Uzman Çavuş Alper Deveci,  Adana'nın Kozan ilçesinde yakınlarını gördükten sonra teslim oldu. Kozan Adliyesi'ne giderek silahı ile teslim olan Deveci, tamamlanan işlemlerin ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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2 Kişiyi öldüren Uzman çavuş Teslim Oldu
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