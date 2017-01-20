2 kişiyi öldüren uzman çavuş teslim oldu

Geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere olduğu eşi ile Kartepe Ataevler Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan aile evinde görüşen ve ortaya çıkan tartışma sonucunda baldızı ile kayınvalidesini öldüren Uzman Çavuş Alper Deveci, Adana'nın Kozan ilçesinde yakınlarını gördükten sonra teslim oldu. Kozan Adliyesi'ne giderek silahı ile teslim olan Deveci, tamamlanan işlemlerin ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.