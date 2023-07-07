İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıkalamalarda bulundu. Açıklamaya İl Sekreteri Huriye Banu Canayakın İnce, Parti Sözcüsü ve Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç da katıldı. Açıklamada konuşan İl Başkanı Nusret Acur, "İYİ Parti olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde başarı yakalayamadığımızı, koyduğumuz hedeflere ulaşamadığımızı seçim sonrasında açıklıkla ifade ettik. Öte yandan iktidarın İYİ Parti’ye dönük akıl almaz manipülasyonlarının da bizi aşağıya çektiğini belirttik. Ama en önemlisi, seçimin hemen ardından yalnızca ilçelerimizde iç muhasebemizi yapmadık, aynı zamanda büyük kurultayımız gerçekleştirerek Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde üst organlarımızda önemli değişim gerçekleştirdik. Bu değişim kuşkusuz ki yalnızca isimler bazında olmadı. İYİ Parti olarak aynı zamanda kuruluş misyonumuza uygun olarak milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı duruşumuzu güçlendirdik. Bu noktada yolumuza tavizsiz devam edeceğimizi beyan ettik.

Şunu biliyoruz: Her biten seçim, aslında yeni bir seçimin de başlangıcıdır. Kulağını yalnızca milletine veren, milletinin çizdiği istikametten ayrılmayan, milletinin sorunlarını millet kürsüsünde dile getiren İYİ Parti için artık seferberlik dönemi başlamıştır. Genel Başkanımız Meral Akşener nasıl yazın sıcağında, pandeminin en kasvetli günlerinde sokak sokak dolaşıp milletini dinlediyse, bizler de hepimiz birer Meral Akşener olarak yalnızca milletimizle ittifak kuracak, sadece ve sadece milletimizle yol yürüyeceğiz. İlkelerimize bağlı kalarak bu ülkeye adaleti ve refahı getirmek için canla başla çalışacağız.

İYİ Parti, değerleri itibariyle milletimizin ortak noktasıdır. İYİ Parti, tek millet değil, Türk milleti diyen bir partidir. İYİ Parti, ülkemizin dört bir yanındaki sığınmacı işgaline son verecek yegane yapıdır. İYİ Parti, demokrasiyi savunurken aynı zamanda vatandaşının güven içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi vaat etmektedir. İYİ Parti, milletimizin manevi değerlerini önemseyen, aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarını kırmızı çizgi olarak gören bir siyasi partidir. İYİ Parti, terör örgütlerinin yerle yeksan edilmesini, onların siyasi uzantılarının da hukuk nezdinde tasfiye edilmesi gerektiğini savunan bir harekettir.

Bu minvalde şunu ifade etmeliyiz ki, İYİ Parti Türkiye’de en geniş kesimleri temsil eden yegane yapıdır. Bundan dolayıdır ki kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan on milyonlarca kişiyi yalnızca partimize davet etmeyeceğiz. Aynı zamanda onların kapılarını çalıp, “Gelin, kol kola yürüyelim” diyeceğiz. İYİ Parti olarak sokakta, halkımızla iç içe olacağız, yeni üyelerimizle, yeni yol arkadaşlarımızla büyüyeceğiz. Bu noktada sorumluluğumuz artık dünden daha ağır, görevimiz artık daha çok. Tüm kademelerimizin yorulmaksızın çalışma dönemi başlamıştır.

Elbette yenilenecek ilçelerimiz de her siyasi partide olduğu gibi bizde de mevcuttur. İlçe başkanlığımızı, ilçe yöneticiliğimizi yapmış tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederken, yeni görev alan arkadaşlarımızla çıtayı daha da yükselteceğiz. Şunu ifade etmeliyim ki, bundan sonraki süreçte çok daha aktif, çok daha heyecanlı ilçeler göreceksiniz. Her ilçemizde üye sayımızın çok hızlı arttığına tanık olacaksınız. Tüm ilçe başkanlarıma, yöneticilerime, kadınlarımıza ve gençlerimize kolaylıklar diliyorum.

Bir siyasi partinin ittifak yapıp yapmayacağını genel merkezler belirler. Bilindiği gibi Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı. Bugün itibariyle ittifak içindeki tüm partiler müstakil olarak yollarına devam ediyorlar. Bu sebeple bizler, yerel seçimlere tek başımıza giriyormuş gibi belediye başkan adaylarımızı peyderpey açıklayacağız. Fakat doğaldır ki son karar genel merkezimizin. Seçim sathına girildiğinde ortaya çıkacak yol haritamıza göre elbette yeni adımlar atabiliriz.

Özetle; İYİ Parti, seçim sonuçlarını değerlendirmiş, yenilenmesini sağlamış ve yerel seçim çalışmalarını başlatmıştır. Bundan sonra yerimiz milletin yanı, yönümüz de milletin çizdiği güzergahtır. Bundan sonra bizlere durmak yoktur, İYİ Partililer için artık yorulmak kelimesi rafa kalkmıştır. Yeni üyelerle, yeni seçmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız. Bizler için artık seferberlik vaktidir. Hep birlikte, milletimizle yol yürüyerek, sadece ve sadece milletimizi dinleyerek başaracağız." dedi.