Ankara’da hizmet sunumu!

AK PARTİ İŞİ SIKI TUTUYOR
Ak Parti Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve üst düzey bürokratları, il başkanı Şemsettin Ceyhan ve yardımcıları Hüseyin Kurt ile Mehmet Uzunoğlu, İlçe Başkanları Hasan Soba ve Muzaffer Bıyık’ın da hazır bulunduğu toplantılarda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçelerine yapılan hizmetleri ve projelerini anlattılar. 2014 seçimlerinde sözleri verilen projelerin geldiği durumu sunum eşliğinde anlatan Başkanlar, yapılması düşünülen projeler içinde destek istediler. 2019 seçimlerine verilen tüm sözleri yerine getirmiş olarak girmek ve tekrar kazanmak için yoğun bir şekilde çalışan AK Parti Teşkilatları, işi ne kadar ciddiye aldıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Mustafa Ulaş GECAL