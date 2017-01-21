SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ankara’da hizmet sunumu!

AK Parti’nin Belediyelerin çalışma performanslarına yönelik gerçekleştirdiği Koordinasyon toplantıları, Gebze ve Darıca İlçeleriyle devam etti.

Ankara'da hizmet sunumu!

21 Ocak 2017 Cumartesi 11:38

Ankara’da Bakan Fikri Işık başkanlığında yapılan toplantıda Adnan Köşker ve Şükrü Karabacak hizmet sunumu gerçekleştirdi. 
Ankara’nın gündemi şu şıralar Yeni Anayasa görüşmeleri olduğu kadar aynı zamanda Kocaeli. Türkiye’ye örnek bir çalışma yürüten AK Parti Kocaeli Teşkilatları, Koordinasyon toplantılarını Milli savunma Bakanı Fikri Işık Başkanlığı’nda gerçekleştiriyor. Çarşamba günü başlayan İlçe İlçe değerlendirme toplantılarında sıra Gebze ve Darıca Belediyelerine geldi. Bakan Fikri Işık, Gebze ve Darıca Belediye Başkanlarını, İlçe Başkanlarını koordinasyon toplantısında ağırladı.

AK PARTİ İŞİ SIKI TUTUYOR

Ak Parti Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve üst düzey bürokratları, il başkanı Şemsettin Ceyhan ve yardımcıları Hüseyin Kurt ile Mehmet Uzunoğlu, İlçe Başkanları Hasan Soba ve Muzaffer Bıyık’ın da  hazır bulunduğu toplantılarda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçelerine yapılan hizmetleri ve projelerini anlattılar. 2014 seçimlerinde sözleri verilen projelerin geldiği durumu sunum eşliğinde anlatan Başkanlar, yapılması düşünülen projeler içinde destek istediler. 2019 seçimlerine verilen tüm sözleri yerine getirmiş olarak girmek ve tekrar kazanmak için yoğun bir şekilde çalışan AK Parti Teşkilatları, işi ne kadar ciddiye aldıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Mustafa Ulaş GECAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP Medya evine geldi! CHP Medya evine geldi!
Önce Vatan! Önce Vatan!
Başbakanla görüştü! Başbakanla görüştü!
Gebze Başsavcı vekilinin görev yeri değişti! Gebze Başsavcı vekilinin görev yeri değişti!
Hülya Sancaklı'nın hayati tehlikesi sürüyor Hülya Sancaklı'nın hayati tehlikesi sürüyor
Donald Trump ABD Başkanı Oldu! Donald Trump ABD Başkanı Oldu!
Yukarı Çık

banner190

CHP Medya evine geldi!
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve ilçe başkanları ile partililer Kocaeli Gazeteciler...

Haberi Oku