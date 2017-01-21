Ankara’da hizmet sunumu!

Ankara’nın gündemi şu şıralar Yeni Anayasa görüşmeleri olduğu kadar aynı zamanda Kocaeli. Türkiye’ye örnek bir çalışma yürüten AK Parti Kocaeli Teşkilatları, Koordinasyon toplantılarını Milli savunma Bakanı Fikri Işık Başkanlığı’nda gerçekleştiriyor. Çarşamba günü başlayan İlçe İlçe değerlendirme toplantılarında sıra Gebze ve Darıca Belediyelerine geldi. Bakan Fikri Işık, Gebze ve Darıca Belediye Başkanlarını, İlçe Başkanlarını koordinasyon toplantısında ağırladı.



AK PARTİ İŞİ SIKI TUTUYOR



Ak Parti Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve üst düzey bürokratları, il başkanı Şemsettin Ceyhan ve yardımcıları Hüseyin Kurt ile Mehmet Uzunoğlu, İlçe Başkanları Hasan Soba ve Muzaffer Bıyık’ın da hazır bulunduğu toplantılarda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçelerine yapılan hizmetleri ve projelerini anlattılar. 2014 seçimlerinde sözleri verilen projelerin geldiği durumu sunum eşliğinde anlatan Başkanlar, yapılması düşünülen projeler içinde destek istediler. 2019 seçimlerine verilen tüm sözleri yerine getirmiş olarak girmek ve tekrar kazanmak için yoğun bir şekilde çalışan AK Parti Teşkilatları, işi ne kadar ciddiye aldıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Mustafa Ulaş GECAL

Ankara’da Bakan Fikri Işık başkanlığında yapılan toplantıda Adnan Köşker ve Şükrü Karabacak hizmet sunumu gerçekleştirdi.