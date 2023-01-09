Atar: Delegeleri baskı altına almak, sizlere yakışmaz

İYİ Parti Kocaeli il başkan adayı Murat Atar “Lakin belirtmek isterim ki, delegelerimizin sandık başında kullanmadığı oy pusulalarını talep etmek ve toplamak suretiyle, delegeleri baskı altına almak, hem sizlere yakışmaz hem de sizin göreviniz değildir” dedi





Atar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer İyi Parti Ailem ve Değerli Kocaeli’ler,

Partimizin kuruluşundan bugüne 5 yıldır, muktedirlerin her türlü baskısı altında ve her türlü zorluklar ile teşkilatlarımızın kapısını açan, çayını kaynatan, bacasını tüttüren fedakar ve cefakar güzide evlatları, sevgili ilçe başkanlarım.

Sizlerden, üyelerimiz ve bizlere oy veren ve verecek, tüm İyi Parti gönüllülerimiz adına bazı dileklerim olacak.

15 Ocak Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremizde aday olacaklar arasında, her türlü sebep ile kendinize daha yakın hissederek veya bu görevi daha layıki ile yürüteceğine inanarak, destek vermek isteyeceğiniz arkadaşlarımız olabilir.

HER HANGİ BİR TESİRDE BULUNMAYACAĞINIZDAN EMİNİM

Ama bu sizlerin şahsi fikri ve düşüncesidir. Sizlerin yönetim kurullarınıza ve il delegelerinize bu konuda ricacı olmanızı da takdir ile karşılarım. Murat Atar olarak ben, sizlerin, üye ve delegeleriniz üzerinde, kullanacakları oylar için, her hangi bir telkin ve tesirde bulunmayacağınızdan eminim.

SİZİN GÖREVİNİZ DEĞİLDİR

Lakin belirtmek isterim ki, delegelerimizin sandık başında kullanmadığı oy pusulalarını talep etmek ve toplamak suretiyle, delegeleri baskı altına almak, hem sizlere yakışmaz hem de sizin göreviniz değildir. Daha önce bazı kongrelerimizde bu minval görüntülere üzülerek şahit olduk.

ENGEL OLACAĞINIZDAN EMİNİM

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Sayın Koray Aydın’a bir önceki siyasi partilerinde genel başkanlık yarışı sırasında yapılanlar gibi ve bugün Ekrem İmamoğlu’na muktedirlerin yapmaya çalıştığı gibi tüzük ve hukuk yolu ile siyasi duvarlar örmek hatasına sizlerin engel olacağınızdan eminim.

AKŞENER’E OLAN SADAKATİNİZDEN HİÇBİR ŞÜPHEM YOK…

Sizlerden, daha önce sizlere de yapılan anti demokratik, haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamaları reddetmenizi bekliyorum. Büyük Türk Milleti için daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve daha çok huzur isteyerek yola çıkan sevgili hemşerimiz, Cesurlar Hareketinin lideri Sayın Meral Akşener’in söylemleri ve politikaları ile ters düşecek uygulama ve eylemlerden kaçınacağınızdan da %100 eminim. Sizlerin partimiz değerlerine ve cesurlar hareketi lideri Meral Akşener’e olan sadakatinizden hiçbir şüphem yok…

BASKI VE KORKU POLİTİKALARINA KARŞI DİK DURDUĞUMUZ İÇİN BURADAYIZ

Ve Cesurlar Hareketinin kahraman neferleri sevgili iyi parti il delegelerimiz ve değerli üyelerimiz,

Korku şeytanın silahıdır, cesurlar hareketi üyeleri korku nedir bilmezler. Biz, kurtuluş savaşımızın destanını anlatan istiklal marşımızdaki gibi korkmayız…

Şeytanın taktikleri ile şeytanı yenemeyiz, Tam aksine biz de şeytan oluruz. Şeytanı sadece Tanrı’ın bize öğrettiği doğrular ve güzellikler ile yenebilir ve huzura ulaşabiliriz.

Biz cesurlar hareketinin neferleri, muktedirlerin 20 yıldır Türk Halkına uyguladığı baskı ve korku politikalarına karşı dik durduğumuz için buradayız. Eğer biz de korkan, tedirgin olan, çekinen, ince hesaplar yapan, günlük menfaatleri peşinde koşanlardan olsaydık, bugün Büyük Türk Milleti’ni, maddi manevi cendere altında sıkıntılı günlere sürükleyen ve kurucu cumhuriyet değerlerimizi ayaklar altına alan uygulamalar yapan iktidara karşı dik duramazdık, durmazdık. Hepimizin hedefi Büyük Türk Devleti’nin liyakatli ve vatansever kişiler tarafından yönetilmesini demokratik seçimler ile sağlamak olacaktır.

OYUNCAĞI OLMAYIN

20 yıldır muktedirlerin Türk Halkına karşı uyguladığı “oyun boşa gitmesin, bizden daha iyisi mi var, gelenler neyi değiştirecek ki, mevcut kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, kazanacak adaya oy ver, kaybedenlerden olma” ve benzeri seçim taktiklerinin ve propaganda politikalarının oyuncağı olmayın.

İYİ PARTİ’MİZİN ÇALIŞKAN VE FEDAKAR BİRER NEFERİDİR

İl başkanlığı adaylığına çıkan tüm arkadaşlarımız İyi Parti’mizin çalışkan ve fedakar birer neferidir. Bu kişiler arasında basiretsiz veya yetersiz kimseyi aramayın, bulamazsınız. Başkan adaylarımız içerisinden kendinize daha yakın veya daha liyakatli olduğunu düşündüğünüz arkadaşımızı tercih edeceğinizden eminim.

Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun İstibdat…

Sevgi ve saygılarımla kamuoyuna duyurulur.

YETER SÖZ MİLLETİNDİR…