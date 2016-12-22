Bakan Işık Rusya’da!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya’ya gitti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesinin ardından bakan Işık, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşuğlu ile beraber, Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi için önceki gün Rusya’ya gitti. Bakan Işık, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırının arkasında olanları mutlaka bulacaklarını söyledi. Suriye krizini ve Halep'teki durumu görüşmek üzere Moskova'da bulunan Işık, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov için taziye dileklerini iletti.

TERÖR SALDIRISI

Saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Işık, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun biz onları mutlaka bulacağız. Elde ettiğimiz bilgileri Rusya ile de paylaşacağız." dedi. Rusya ile Suriye'de yaptıkları işbirliğine de değinen Işık, "Suriye krizi ve Halep'teki durumla ilgili görüşmelerimiz sadece bu konuların çözümüne değil, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak." şeklinde konuştu. Şoygu, görüşmede Suriye'de bir an önce barış sürecini başlatılmasını öngören Moskova Anlaşması'nı imzalayan tarafların ateşkes kefili olacağını söyledi.

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Görüşmenin basına açık bölümünde Rus bakan, Işık'ı Moskova'da ilk kez misafir etmekten memnun olduklarını söyledi. Görüşmenin Ankara'daki büyükelçilerinin dün terörist saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinin ardından yapılmakta olduğunu belirten Şoygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan çerçevede iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da yoğunlaştırılacağını ve başta Halep'te devam eden sivillerin tahliyesi işinin tamamlanması olmak üzere Suriye genelinde barışı sağlayacak bir çözüme yönelik ortak çabalarımızın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ARKASINDA KİM VARSA BULUNACAK?

Bakan Işık, ise "Sayın Karlov'un terörist saldırıyla hayatını kaybetmesinden derin üzüntü yaşıyoruz. Eylemi gerçekleştiren şahsın arkasında her kim varsa mutlaka ortaya çıkaracağız. saldırının zamanlaması dikkat çekicidir. Saldırı, Halep'teki sivillerin tahliyesine yönelik devam eden başarılı işbirliğimizi ve dostluğumuzu hedef almaktadır ama sayın liderlerimiz ve bizler bu alçak terör eyleminin emeline ulaşamayacağını bütün dünyaya gösterdik" dedi.