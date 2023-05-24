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Başkan Bıyık: "28 Mayıs'ta Yarım Kalan Işi Tamamlayacağız"

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacağız ve bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha büyük destek vereceğiz" dedi.

Başkan Bıyık:

24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:49

  28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için saha çalışmalarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 7’den 70’e toplumun her kesimiyle buluşmalarını sürdürüyor. İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği vermek için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra nokta ziyaretlerde de bulunarak, seçmenlerle bir araya geliyor. 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde ilk raundu kazandıklarını ifade eden Başkan Bıyık, "14 Mayıs'ta seçimi birinci bitirdik ve meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı olarak kazandık. Seçimin ilk raundunu önde tamamladık. Şimdi sıra geldi 28 Mayıs'taki ikinci raunda. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da seçimi kazanmak için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Darıca’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği vereceğimize inanıyorum. Bunun için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.                                


İHA
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