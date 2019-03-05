Bıyık'tan Esnaf Ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra semt pazarlarını da ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşın sorunlarını dinliyor. Emek Mahallesi’ndeki Pazar pazarına çıkan Bıyık, vatandaşlar tarafından oldukça samimi bir şekilde karşılandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, mahallelerde kurulan semt pazarlarına çıkarak pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Kendi doğduğu mahalle olan Emek Mahallesi’nde kurulan Pazar pazarına çıkan Bıyık, esnaf ve alışverişe çıkan mahalle halkı tarafından oldukça sıcak karşılandı. Her hafta kendi evine de Pazar alışverişi yaptığını ve sürekli esnaf ve vatandaşla bir arada olduğunu ifade eden Bıyık, seçimden sonra da yine Pazar gezilerini devam ettireceğini söyledi.

BIYIK: “KAPALI PAZARLAR İNŞA EDECEĞİZ”

Darıca’da sokak pazarlarını kaldırmak istediğini ve Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerinin müjdesini veren Bıyık, “Artık Darıca’da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir tane kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Sorunu o mahallede çözmek ve pazarın kurulduğu mahallede kapalı Pazar yapmak istiyoruz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz” dedi.