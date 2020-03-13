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Büyükşehir’den kamuoyuna duyuru

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar neticesinde bazı tedbir kararları aldı

Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru

13 Mart 2020 Cuma 15:29

 Cumhurbaşkanımız başkanlığında Koronavirüs tedbirleri ile ilgili düzenlenen toplantı sonrası, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında; daha önce aldığımız tedbirlere ilave olarak:

a)      Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında eğitime 3 hafta ara verilmesine,

b)      Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine 3 hafta ara verilmesine,

c)      Büyükşehir Belediyesine ait kent genelindeki “Spor Okulları”nda ve spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

d)      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festivali’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerinin iptaline,

e)  10-11-12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nun ileri bir tarihe ertelenmesine,

f)         Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait gençlik kamplarındaki faaliyetlere 3 hafta ara verilmesine,

g)        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na ait etkinliklere 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine,

h)       Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültür-sanat etkinliklerine 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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