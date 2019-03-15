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Çakır, sağlık çalışanları ile bir araya geldi!

Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Çakır, sağlık çalışanları ile bir araya geldi!

15 Mart 2019 Cuma 16:19

 Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Sağlık çalışanlarının hayati bir görevi ifa ettiklerini söyleyen Serap Çakır, "Sağlık çalışanları gece gündüz demeden her saat insanların hayatlarını kurtarmak için çalışıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınıyoruz. Bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutlamak için sağlık çalışanları ile bir araya geldik" dedi.
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