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CHP Medya evine geldi!

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve ilçe başkanları ile partililer Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Darıca Medya Evi'ni ziyaret ederek basın mensuplarının 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı.

CHP Medya evine geldi!

21 Ocak 2017 Cumartesi 11:59

Ziyarete, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, Gebze Kadın Kolları Başkanı Ülker Yiğit, Darıca Kadın Kolları Başkanı TC Nurcan Çağlar, il yöneticileri Birsen Arazlı, Nuray TC Nuray Birinci, Fadime İlhan, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Levent Altun ve basın mensupları tarafından karşılanan CHP heyeti gazetecilerin onur gününü kutladılar.

GAZETECİLERİ KUTLADILAR

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz yaptığı konuşmada, Gazetecilik mesleğinin, tabiatı itibarıyla zor şartları olan ve fedakarlık gerektiren; daha da önemlisi doğru haber vermek, tarafsız olmak ve yol gösterici olmak gibi sorumlulukları olan önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazetecilerin, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahip olduğunun altını çizen Pekyörür;’’ gazetecilerimize özverili ve cesur yayınlarından dolayı teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü kutluyorum" dedi.

PARTİ ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İl Başkanı Pekyörür daha sonra partisinin kadın kolları olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Levent Altun da cemiyet olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Altun CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür ve partililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İl Başkanı Pekyörür Altun’a çiçek takdim ederek medya evini gezdikten sonra toplu fotoğraf çekildiler.

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