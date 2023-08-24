Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Devletimizin ve milletimizin tüm imkânlarını deprem bölgemizin yeniden inşası ve depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, dünden bu yana yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

“YANGININ YAYILMASI DURDURULDU”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın koordinasyonunda 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra bin 328 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "800'ü ormanlık olmak üzere toplam bin 500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgâr işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı sebeplerle çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmalkârlık veya özensizliğin çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ila 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri, size, milletimizin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

“YAŞADIĞIMIZ FELAKET NE KADAR BÜYÜKSE YARALARI SARMA İRADEMİZ DE AYNI ÖLÇÜDE GÜÇLÜDÜR”

6 Şubat depremlerinde vefat edenleri rahmetle yâd eden ve ailelerine sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıplarımızın acısı hâlen yüreklerimizi yakıyor. Toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür" dedi.

Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin tüm imkânlarını deprem bölgelerimizin yeniden inşası ve depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik. Türkiye gündemini 3 ay boyunca meşgul eden seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu" diye konuştu.

Seçimlerden zaferle çıkıp hükûmeti kurduktan sonra çalışmaları daha da hızlandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları 6 kabine toplantısının tamamında ana gündem maddesinin ekonomiyle birlikte hep deprem bölgesi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

“ŞEHİRLERİMİZİN DÖRT BİR YANINDA DAHA ÖNCE TEMELİNİ ATTIĞIMIZ DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR”

Bir önceki kabine toplantısında söz verdikleri üzere 15 Ağustos itibarıyla çadırlarda kalan hak sahiplerinin konteynerlere yerleşmesini sağladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira ve taşınma yardımlarından diğer destek ve hizmetlere kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetzedelerin yanında olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik Türk Hava Yollarımız tarafından bin kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun dışında daha pek çok alanda devletimizin imkânlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisidir. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgi gösterdiği bu projemize başvurular günden güne artıyor. Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz."

Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletin ve hayırseverlerin katkısıyla yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta en fazla zarar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu anımsattı. İlk depremden birkaç saat sonra meydana gelen ikinci depremin merkez üssünün Elbistan olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7,6 büyüklüğündeki bu depremin Adıyaman genelinde çok ciddi yıkıma yol açtığını hatırlattı.

“85 MİLYON BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE BU ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Şehirde 64 bin 811 konutun kullanılamaz hâle geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlılarla daha önceki buluşmalarında "yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapacağız" dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlihazırda Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürdüğünü bildirdi.

Şehrin ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçlarını da giderdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Besni, Araban, Kahta, Narince, Nissibi, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolları gibi 8 kara yolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı hizmete açıyoruz. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temellerini atıyoruz" dedi.

Temeli atılan konutların bininin Türk Hava Yollarının bağışı olduğunu ve Emlak Konut eliyle inşa edileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ayrıca Adıyaman Besni'de Merinos'un bağışı ile bin kontun daha temelleri atılıyor. Adıyaman Merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayserispor'un bağışlarıyla 250 konut için de ilk kazma vuruluyor. Yine Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi Mıcır mevkisinde Baykar'ın bağışıyla 349 konutun inşasına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgut Reis mahallelerinde inşa edeceği bin 950 konut, 451 iş yeriyle meydan projemizin inşasını da bugün başlatıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında ise farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edilecek. 6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuruyla oturacak. Bu topraklardaki bin yıllık tarihi boyunca nice badireyi atlatmış, nice sıkıntının üstesinden gelmiş, nice saldırıyı püskürtmüş kahraman bir millet olarak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. İnsanımızı oyunun rengine, meşrep ve kökenine göre ayran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız."

Bir kez daha spor kulüplerine ve şirketlere depremzedeler için harekete geçme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza siz de destek olun, gelin bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinde siz de yerinizi alın. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun" dedi.

Temeli atılan konut ve iş yerleriyle hizmete açılan toplu kavşağın şehre hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlerin Adıyaman'a kazandırılmasına vesile olan kurum ve şirketleri tebrik etti.



KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası