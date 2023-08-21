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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:38

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri için bulunduğu Budapeşte’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.



Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri için Budapeşte’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
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