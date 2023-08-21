SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda, Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.



Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri için Budapeşte’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlığında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Budapeşte’deki programı kapsamında Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilen Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları resepsiyonuna da katıldı.

KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul...
İKTAV, Çakır’ı ağırladı İKTAV, Çakır’ı ağırladı
İYİ Parti yöneticisi Şanbaz Yıldız vefat etti İYİ Parti yöneticisi Şanbaz Yıldız vefat etti
Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız” Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız”
“Depremin yıktığı şehirlerimizi daha dayanıklı bir şekilde inşa edeceğiz” “Depremin yıktığı şehirlerimizi daha dayanıklı...
Vali Hüseyin Aksoy Eskişehir’e Hulusi Şahin Antalya’ya Atandı Vali Hüseyin Aksoy Eskişehir’e Hulusi Şahin Antalya’ya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu...

Haberi Oku