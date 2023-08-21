Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye ulaştı.
Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri için Budapeşte’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlığında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Budapeşte’deki programı kapsamında Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilen Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları resepsiyonuna da katıldı.
KAYNAK: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası