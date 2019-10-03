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Demirarslan, BM’de!

Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan, Birleşmiş Milletler’in (BM) gerçekleştirdiği “Sağlıkta Yenilikçi Projeler” konulu konferansta, Sierra Leone First Lady’si Fatima Maada Bio ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkan Yardımcısı Werner Obermeyer ile birlikte konuştu.

Demirarslan, BM'de!

03 Ekim 2019 Perşembe 10:18

 Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan, BM’nin gerçekleştirdiği “Sağlıkta Yenilikçi Projeler” konulu konferansta, Afrika’daki sağlık sorunlarına çözüm önerilerinde bulundu. “First Lady Madame Fatima Maada Bio Medical Center & Research Group” projesinin tanıtıldığı konferansta; bu projenin Mano River bölgesinde büyük bir değişime neden olacağını belirten Dr. Demirarslan, bölgenin sağlık sorunlarına değinerek çözüm önerilerini anlattı.

“Doktor ve Personel Sıkıntısı En Büyük Sorun”

Aralarında Japonya, Çin, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Küba, Portekiz ve Gürcistan büyükelçilerinin de bulunduğu konferansta; bölgenin en büyük sorununun doktor ve eğitimli personel eksikliği olduğunu ifade eden Dr. Alper Tunga Demirarslan, buna çözüm olarak; Avrupa ve ABD’de çalışan 4 bin sahra altı Afrikalı doktorun bu proje ile cezbedilebileceğini ve bölgede sağlığa erişimde büyük bir adım atılabileceğini söyledi. Bu projenin 1220 kişiye iş imkanı sağlayacağını belirten “Firts Lady Fatima Madaa Bio Medical Center  & Reserch Group” Projesinin geliştiricisi ve danışmanı, Türk Amerikan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mine Anlar ise projenin ülkenin ekonomik gelişimine ve sağlık turizmine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk Sağlık Sektörü Övgü Aldı

Türkiye’nin son 20 yılda sağlıkta gösterdiği gelişimi kendilerine de örnek aldıklarını belirten Gürcistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Dr. Mariam Jashi ise böyle büyük bir projede, Türk sağlık sektörü tecrübesinin başarıya ulaşmada büyük bir etken olacağını ifade etti.



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