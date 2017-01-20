Trump törende yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." ifadelerini kullandı.
"Gücü Washington'dan halka veriyoruz"
Donald Trump ABD Başkanı Oldu!
8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu.
Trump törende yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." ifadelerini kullandı.