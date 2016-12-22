Dursun: Trajikomik

Burhan Kuzu’nun suikast sonrası “Nasıl oluyor da Büyükelçi’nin Rus korumaları olmuyor?.." şeklinde ki ifadelerini trajikomik olarak niteleyen ve tepki gösteren Dursun, “Rusya, devletimizi yönetenlerin gevşek olduğunu bilememekle büyükelçinin ölümünde birinci derecede kusurlu. Basiretli bir devlet, ülkemizdeki bu gevşeklik halini öngörebilmeli ve tedbirini alabilmeli idi. Bizimkiler zaten gevşek olduklarını samimi şekilde itiraf ettikleri için kusurları yok. Dolayısıyla artık yöneticilerimiz gevşeklik halini, hukuk sistemimizde ve uluslararası hukukta cezasızlık hali olarak kabul edilmesine vesile olmuşlardır. Hayırlı olsun. Burhan Kuzu'nun ruh hali izahtan varestedir.”diye konuştu.



Ömür KAVRAN