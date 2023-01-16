Eleştirilerin hedefi olan projeye dernekler sahip çıktı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinin sahilinde fuar, panayır ve festival alanı olması için 407 bin 900 metrekarelik dolgu alanı planladı. Planlanan projeye CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine Dilovası’nda bulunan 22 yöre derneğinden de ortak açıklama yapılarak, CHP’ye tepki geldi. Tavşancıl'da bir araya gelen dernekler adına ortak açıklamayı, Dilovası Dernekler Federasyonu (DİDEF) Başkanı Ercan Güneş gerçekleştirdi.

"Dilovası’nın değişimi ve gelişimi siyaset üstü bir meseledir"

Dilovası halkının projeye destek verdiğini ifade eden Ercan Güneş, "Biz, Dilovası Yöre Dernekler Federasyonu, sivil toplum kuruluşları ve bu ilçenin sakinleri olarak, şehrimizin ve ilçemizin gelişimine, refah düzeyinin yükselişine ve halkımızın memnuniyetine şahitlik ediyoruz. Şehrimize ve ilçemize, bakanlıkların ve kurumlarının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Dilovası Belediyesi’nin birbiri ardına hayata geçirdikleri ve devam eden projeler, yapılan birbirinden önemli hizmetlerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Siyasi polemiklerden uzak, ilçemize değer katacak her adımı takdir ediyor ve destekliyoruz. Dilovası, huzurun barışın ve birliğin kentidir. Vatandaşlarımız, öteden beri sorunlarını kendi içinde değerlendirerek çözüme kavuşturmayı tecrübe etmiştir. Dilovası söz konusu olunca, tüm halkımızın amasız, fakatsız kenetlendiğini tüm Kocaeli kamuoyu bilmektedir. Dilovası, kendini ilgilendiren konularda son sözü söyleyecek kabiliyettedir. Biz, ilçemizin entrika ve manipülatif eylemlerle anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Dilovası’nın gelişimi ve değişimi siyaset üstü bir meseledir ve tüm ilçe halkımızın ortak gayesidir. Dilovası’nın bilip bilmeden karalanmasına izin vermeyiz. Bu özelliği bozacak tüm girişimlerinde dimdik karşısında olacağız" dedi.

"Önemli bir adıma engel olmaya çalışan tüm siyasi söylemleri kınıyoruz"