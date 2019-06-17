Gebze'den İl Yönetimine Giren İsimler Ak Parti Kocaeli'nin yeni İl Yönetimi bugün açıklanıyor. Yeni İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in genel merkeze gönderdiği ve onaylanan listesinde sürpriz isimlerin yer alıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:17