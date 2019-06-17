Gebze'den İl Yönetimine Giren İsimler
Ak Parti Kocaeli'nin yeni İl Yönetimi bugün açıklanıyor. Yeni İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in genel merkeze gönderdiği ve onaylanan listesinde sürpriz isimlerin yer alıyor.
*Recep Kaya
*Fatih İşlek
*Seda Çelik
*Mustafa Yıldıztekin
*Ali Haydar Muratoğlu.
SÜRPRİZ İSİM
Gebze İlçe eski yöneticisi, belediye başkan aday adayı Recep Kaya'nın yeni listede yer alması hem Gebze hem de Kocaeli bölgesinde büyük bir memnuniyet yaratırken, Fatih İşlek'in yeniden listeye girmesi ise Karslı'lar ve bölge hemşehrilerini memnun etti.
Yıldıztekin, Çelik ve Muradoğlu isimleri de kamuyounda, partililer ve hemşerileri arasında memnuniyetle karşılandı.
Daha önceki yönetimde yer alan ve Eryarsoy'un görevden alınmasından sonra başkanvekili olarak görev yapan Miktad Aydın ise listeye giremedi.