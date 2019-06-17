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Gebze'den İl Yönetimine Giren İsimler

Ak Parti Kocaeli'nin yeni İl Yönetimi bugün açıklanıyor. Yeni İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in genel merkeze gönderdiği ve onaylanan listesinde sürpriz isimlerin yer alıyor.

Gebze'den İl Yönetimine Giren İsimler

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:17

Gebze'de hangi isimlerin listeye gireceği ise merak konusu. Bugün açıklanacak olan listeye göre Gebze'den giren isimler şu şekilde;

*Recep Kaya

*Fatih İşlek

*Seda Çelik

*Mustafa Yıldıztekin

*Ali Haydar Muratoğlu.

SÜRPRİZ İSİM

Gebze İlçe eski yöneticisi, belediye başkan aday adayı Recep Kaya'nın yeni listede yer alması hem Gebze hem de Kocaeli bölgesinde büyük bir memnuniyet yaratırken, Fatih İşlek'in yeniden listeye girmesi ise Karslı'lar ve bölge hemşehrilerini memnun etti.

Yıldıztekin, Çelik ve Muradoğlu isimleri de kamuyounda, partililer ve hemşerileri arasında memnuniyetle karşılandı.

Daha önceki yönetimde yer alan ve Eryarsoy'un görevden alınmasından sonra başkanvekili olarak görev yapan Miktad Aydın ise listeye giremedi.
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