HOCAOĞLU:BÜYÜKŞEHİR ARSAYI ALMASIN DİYE MECLİSİ İPTAL ETTİ

UCUZ MANİPÜLASYON NUMARALARINDAN YORULDUK”



Hocaoğlu yaptığı açıklamasında: ”İzmit’te beş yıldır Fatma Kaplan Hürriyet'in oyunlarından, köşe kapmacalarından ve ucuz manipülasyon numaralarından yorulduk, sıkıldık. Aylardır EYT, kredi, tazminat, arsa satışı üzerinden yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısı, yapmadığı numara ve oynamadığı oyun kalmadı.



“SATMAMAK İÇİN MECLİSİ İPTAL ETTİ”



Biz, hem bu arazi kamuda kalsın, hem de EYT'li işçilerimizin mağduriyeti son bulsun diyerek, bir çözüm ürettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşerek, bu arsayı Büyükşehir alsın dedik. Peki Fatma Hanım ne yaptı? Bu yeri Büyükşehir’e satmamak için meclisi iptal etti. Şimdi ise basın toplantısında, Büyükşehir samimi ise arsalarımızı alsın diyor.



“OYUN OYNAMIYORUZ FATMA HANIM”



Fatma Hanım hayırdır? Siz şaka mısınız? Büyükşehir arazileri almasın diye meclisi iptal eden sizsiniz. Hangi samimiyetten bahsediyorsunuz? Zaten Büyükşehir arsayı alacağını açıklamıştı, neden iptal ettiniz öyleyse meclisi? Oyun oynamıyoruz. Seni şu son günlerinde biraz daha ciddiyete davet ediyoruz.”dedi