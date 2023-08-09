SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HOCAOĞLU:BÜYÜKŞEHİR ARSAYI ALMASIN DİYE MECLİSİ İPTAL ETTİ

İzmit Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Bakalım hakikaten samimiler mi göreceğiz. Buradan da Kocaeli Büyükşehir’e seslenerek arazileri satın almasını diliyoruz.” Açıklamasına cevap verdi.

HOCAOĞLU:BÜYÜKŞEHİR ARSAYI ALMASIN DİYE MECLİSİ İPTAL ETTİ

09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:14

"UCUZ MANİPÜLASYON NUMARALARINDAN YORULDUK”

Hocaoğlu yaptığı açıklamasında: ”İzmit’te beş yıldır Fatma Kaplan Hürriyet'in oyunlarından, köşe kapmacalarından ve ucuz manipülasyon numaralarından yorulduk, sıkıldık. Aylardır EYT, kredi, tazminat, arsa satışı üzerinden yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısı, yapmadığı numara ve oynamadığı oyun kalmadı.

“SATMAMAK İÇİN MECLİSİ İPTAL ETTİ”

Biz,  hem bu arazi kamuda kalsın, hem de EYT'li işçilerimizin mağduriyeti son bulsun diyerek, bir çözüm ürettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşerek, bu arsayı Büyükşehir alsın dedik. Peki Fatma Hanım ne yaptı? Bu yeri Büyükşehir’e satmamak için meclisi iptal etti. Şimdi ise basın toplantısında, Büyükşehir samimi ise arsalarımızı alsın diyor.

“OYUN OYNAMIYORUZ FATMA HANIM”

Fatma Hanım hayırdır? Siz şaka mısınız? Büyükşehir arazileri almasın diye meclisi iptal eden sizsiniz. Hangi samimiyetten bahsediyorsunuz? Zaten Büyükşehir arsayı alacağını açıklamıştı, neden iptal ettiniz öyleyse meclisi? Oyun oynamıyoruz. Seni şu son günlerinde biraz daha ciddiyete davet ediyoruz.”dedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vekil Yaman, Anadolu turunda Vekil Yaman, Anadolu turunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar...
Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında...
Kocaeli Belediye Başkanları Başarılı mı? (ANKET) Kocaeli Belediye Başkanları Başarılı mı? (ANKET)
SÜRÜCÜ KURSLARI MECLİS GÜNDEMİNDE SÜRÜCÜ KURSLARI MECLİS GÜNDEMİNDE
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Vekil Yaman, Anadolu turunda
Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, genel merkezin...

Haberi Oku