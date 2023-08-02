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İKTİDAR BU ZAMLARIN ALTINDA KALACAKTIR

İYİ Parti Kocaeli Parti Sözcüsü ve Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç, ulaşım zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İKTİDAR BU ZAMLARIN ALTINDA KALACAKTIR

02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:57


Kılıç, “Halkımız şunu gördü: Faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş. İşin gerçeği, AK Parti ve ortakları sebep, enflasyon ve hayat pahalılığı sonuçmuş. Bu yüzden şunu ifade ediyoruz ki: Halkımız için bıçak kemiğe dayandı. Ekmeği küçülen, sofrası daralan halkımız kendisine reva görülenleri asla ve asla hak etmemektedir. 

Zamların biri biter diğeri başlarken taleplerinde sonuna kadar haklı olan minibüsçü esnafımız da beklentilerinin altında olsa da zammı aldı. Ulaşıma yüzde 63 oranında zam geldi. 8 lira olan şehir içi ulaşım bedeli yapılan zam ile 13 lira oldu. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli bilet 5 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseltildi. 

Ey iktidar! Akaryakıtın vergisini artırırken, 3 ayda benzine-mazota yüzde 100 zam yaparken bu halkı hiç mi düşünmedin? Ekmek yüzde 50 zamlandı, halkımız tane ile domates-soğan alıyor. Yetmedi! Şimdi de tüm Türkiye’de olduğu gibi toplu taşıma yüzde 63 zamlandı. Yoksul halkımız şimdi ne yapacak? 

Türk halkına ekonomik olarak büyük buhranlar yaşatan iktidarlar gitmiştir. AK Parti de bilsin; her türlü baskıya, her türlü tehdide, her türlü hileye rağmen ortaklarıyla birlikte gidecektir. Türkiye onların istediği gibi bir çadır devleti olmayacaktır. Türk halkı bu kötü yönetimin faturasını ödemeye mahkum değildir. Bugün bu zamların altında halk kalıyor. Yarın esas suçlu, yani iktidar kalacaktır.” dedi.

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