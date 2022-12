“Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’’ Çalıştayı’na Yasemin Met’ten davet

Türkiye’de ilk defa geniş bir katılımla, 81 il için kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in himayelerinde İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından “Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’’ başlıklı çalıştay serisinin altıncısı Kocaeli’de düzenlenecek.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM OLACAK

Yapılacak çalıştay sonrası ulusal politikaya yön vermek amacıyla yerel ve bölgesel düzeyde hazırlanacak olan kadın temalı il bildirgeleri ve bölge bildirgeleri oluşturulacak. Çalıştaya Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu ve Yalova illerinden de katılım sağlanacak. Çalıştay, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında The Ness Termal Hotel’de gerçekleştirilecek.

“GELİN BİLDİRGEMİZİ BİRLİKTE HAZIRLAYALIM”

Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met çalıştayın önemine vurgu yaparak çalıştaya tüm kadınların katılması gerektiğini belirtti. Met, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in de defalarca vurguladığı gibi kadın, bu toplumun temelidir. Evde, sokakta, iş yerinde yani toplumun her yerinde kadınlar her yerdedir. Geniş bir katılımla gerçekleştireceğimiz çalıştaya pozitif ayrımcılığı kadınlar için yapacağız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.’ Bu yüzden ‘Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan’ diyor, iki oturumlu gerçekleşecek çalıştayımıza herkesi davet ediyoruz. Gelin, kadın temalı bildirgelerimizi birlikte hazırlayalım” dedi.