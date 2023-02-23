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Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi’nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesinin Hatay’da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tahir Büyükakın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti

23 Şubat 2023 Perşembe 11:18

 
  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan deprem felaketlerinin en yoğun hissedildiği Hatay’a gelerek şehir merkezini ve çadır kentleri gezdi. Kocaeli Belediyesi’nin kurmuş olduğu çadır kenti de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurdukları çadır kentte gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçları karşıladıklarını söyleyen Büyükakın, aynı zamanda çocukların bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tahir Büyükakın bölgede yapmış oldukları çalışmaları belediye başkanları ile organize bir halde yürüttüklerini dile getirdi. 
 
  1999 Marmara depremini hatırlatan Büyükakın, "Onları çok iyi anlıyoruz ve yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki yerel yönetimler ile birlikte organizasyon içinde elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 
  CHP lideri Kılıçdaroğlu ise çalışmaları için Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek "Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. Acı hepimizin ortak acısı. Yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız inşallah. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Siz Kocaeli Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim” dedi. 
 


İHA
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