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KOTO’dan İyi Parti’nin Yeni İl Başkanı Nusret Acur’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

KOTO heyeti, İyi Parti’nin Yeni İl Başkanı Nusret Acur’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

KOTO'dan İyi Parti'nin Yeni İl Başkanı Nusret Acur'a ‘Hayırlı Olsun' Ziyareti

01 Şubat 2023 Çarşamba 16:12

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı
Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış,
Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri;
Yusuf Ziya Uludüz, Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan ile
birlikte, İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Nusret
Acur’u ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
‘KENTİMİZİN EN BÜYÜK KURULUŞU KOTO’

KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden
Yeni İl Başkanı Nusret Acur, “Kentimizin en büyük kuruluşu
KOTO’nun kıymetli başkanları ve heyetini ağırlamaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür
ediyorum” dedi. Ziyaret programı, KOTO ve İyi Parti’nin
çalışmalarının görüşülmesiyle sona erdi.


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